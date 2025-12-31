Trong cuộc họp báo trực tuyến ngày 30/12, ông Zelensky đã chia sẻ về các kế hoạch ngoại giao của Kiev cho tháng tới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Pravda

Báo Pravda dẫn lời Tổng thống Ukraine cho biết: "Chúng tôi đề xuất các cố vấn và các nhà lãnh đạo gặp nhau vào tháng 1/2026. Chúng tôi tin tháng 1 mang lại khả năng để các nhà lãnh đạo châu Âu, Mỹ và Ukraine gặp gỡ trực tiếp. Có những văn kiện chắc chắn sẽ sẵn sàng để ký kết vào tháng 1".

Ông Zelensky không nêu rõ các văn kiện sẵn sàng ký kết là gì, nhưng lưu ý “việc đó phụ thuộc vào khả năng và thiện chí của các bên”.

Tổng thống Ukraine cho biết thêm, ông đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu rằng ông sẵn sàng cho “bất kỳ hình thức tiếp xúc nào với Tổng thống Nga Vladimir Putin”. "Tôi không sợ bất kỳ hình thức gặp gỡ nào. Điều quan trọng là người Nga không e ngại tiếp xúc", ông Zelensky nhấn mạnh.

Khi được yêu cầu bình luận về việc Tổng thống Mỹ Trump mới đây tuyên bố sẵn sàng đến thăm và phát biểu trước Quốc hội Ukraine, ông Zelensky đáp: “Tôi nghĩ sẽ rất hữu ích nếu Tổng thống Trump có thể đến Ukraine. Ông ấy đang nói về việc ủng hộ một kế hoạch chấm dứt xung đột. Tôi đã nói với ông ấy rằng chúng tôi rất vui mừng được chào đón ông”.

Người đứng đầu Kiev tin sẽ "tuyệt vời hơn" nếu ông Trump bay trực tiếp đến Ukraine mà không cần quá cảnh qua Ba Lan. “Bởi vì nếu Tổng thống Mỹ bay đến Ukraine và tốt hơn hết là bay thẳng đến Ukraine, thay vì qua Ba Lan rồi đi tàu hỏa đến, điều này sẽ báo hiệu chúng ta chắc chắn có thể trông cậy vào một lệnh ngừng bắn”, ông Zelensky giải thích.

Kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở bên kia biên giới vào tháng 2/2022, Ukraine đã đóng cửa không phận và tất cả các nhà lãnh đạo nước ngoài đến nước này trong 4 năm qua đều bằng đường bộ qua Ba Lan.

Tổng thống Mỹ Trump hôm 28/12 cho hay ông không có kế hoạch đến thăm Ukraine, nhưng không loại trừ khả năng này nếu điều đó giúp đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột giữa hai nước láng giềng châu Âu.