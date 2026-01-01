Theo đài RT, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin đêm 31/12 đã cáo buộc Ukraine phóng ít nhất 2 UAV tập kích thủ đô Nga, ngay tại thời điểm Tổng thống Putin có bài phát biểu truyền thống nhân dịp năm mới.

"Khi Tổng thống Putin bắt đầu đọc thông điệp năm mới vào hồi 23h55, lực lượng phòng không Nga đã bắn rơi một UAV đang bay về phía Moscow. Một UAV khác bị bắn hạ ngay sau thời khắc giao thừa. Hiện chưa có thiệt hại nào được ghi nhận", ông Sobyanin cho biết.

Thị trưởng Moscow sau đó đã ra quyết định cho sân bay Domodedovo tạm dừng hoạt động để phòng ngừa, đồng thời điều động lực lượng khẩn cấp tới hiện trường để thu thập các mảnh vỡ của UAV.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu nhân dịp năm mới 2026. Ảnh: Sputnik

Theo hãng thông tấn TASS, thông điệp năm nay của Tổng thống Putin chỉ kéo dài khoảng 3 phút 20 giây và là một trong những bài phát biểu năm mới ngắn nhất của lãnh đạo Điện Kremlin.

"Tương lai của đất nước nằm trong tay chúng ta. Chúng ta dựa vào sức mạnh của chính mình, dựa vào những người sát cánh bên chúng ta. Sự hỗ trợ lẫn nhau này mang lại cho chúng ta niềm tin rằng tất cả những gì chúng ta đã hình dung, những hy vọng và kế hoạch của chúng ta, chắc chắn sẽ thành hiện thực. Thành tựu của mỗi người trong chúng ta sẽ góp phần tạo nên một chương mới trong lịch sử nước Nga", ông Putin nói.

Trong bài phát biểu, ông Putin cũng ca ngợi binh lính Nga, bày tỏ tin tưởng rằng họ sẽ giành được chiến thắng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

"Hàng triệu người dân trên khắp nước Nga đang ở bên các bạn trong đêm giao thừa. Tôi chúc tất cả các binh sĩ và chỉ huy của chúng ta một năm mới hạnh phúc. Chúng tôi tin tưởng vào các bạn và vào chiến thắng của chúng ta", ông Putin nhấn mạnh.

Khép lại thông điệp năm mới, Tổng thống Nga đã chúc toàn thể người dân cả nước sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng trong năm 2026.