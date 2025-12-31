Hãng tin Zvezda dẫn lời Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov ngày 31/12 cho biết: "Tính trong tháng 12, nhịp độ tiến công của chúng tôi đang ở mức kỷ lục. Chỉ trong một tháng, hơn 700km2 lãnh thổ đã được kiểm soát. Riêng tại các khu vực của Nhóm tác chiến phương Bắc, chúng tôi đã đẩy lùi đối phương khỏi 7 khu dân cư ở Sumy và Kharkiv".

Nhân dịp năm mới sắp đến, ông Gerasimov gửi lời chúc tốt đẹp tới các quân nhân Nga, đồng thời trao huân chương cho các binh sĩ có thành tích đặc biệt ở tuyến đầu.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký các sắc lệnh mới liên quan đến việc gọi nhập ngũ trong năm 2026. Sắc lệnh đầu tiên yêu cầu triệu tập 261.000 người trong độ tuổi 18 - 30 tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc vào năm sau.

Binh lính Nga tại tiền tuyến. Ảnh: TASS

Một sắc lệnh riêng rẽ khác cũng cho phép quân đội huy động lực lượng dự bị để bảo vệ các cơ sở trọng yếu và hạ tầng thiết yếu. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nga đang đối mặt với những thách thức ngày càng lớn trong việc bảo vệ các địa điểm quân sự và hạ tầng trọng yếu trước nhiều chiến thuật tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Mỹ kỳ vọng nền kinh tế Ukraine phục hồi nhanh chóng sau xung đột

Theo báo Pravda, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30/12 đã tiết lộ về việc thảo luận kế hoạch phục hồi kinh tế sau xung đột với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Kế hoạch sẽ tái thiết toàn bộ lĩnh vực quan trọng tại Ukraine. Chúng tôi gọi văn kiện này là 'Gói thịnh vượng' nhằm tạo ra hàng loạt việc làm mới sau khi xung đột chấm dứt. Thu nhập của người dân Ukraine được kỳ vọng sẽ tăng gấp 3 so với mức trung bình hiện nay", ông Zelensky phát biểu.

Cũng theo người đứng đầu Kiev, Washington coi việc thúc đẩy thị trường lao động ở Ukraine là ưu tiên hàng đầu và các doanh nghiệp Mỹ sẽ đẩy mạnh đầu tư theo những chính sách đặc biệt.

"Ukraine sẽ cần một nguồn tài chính rất lớn ngay từ giai đoạn đầu của quá trình tái thiết nhằm tạo điều kiện để người dân quay trở lại làm việc với mức lương tương xứng", ông Zelensky nói thêm.