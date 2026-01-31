Sự cố mất điện xảy ra trên diện rộng ở Ukraine. Ảnh: Kyiv Independent

Theo RBC và Kyiv Independent, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denys Shmyhal cho biết, tình trạng “mất điện dây chuyền” trên lưới điện Ukraine xảy ra sau sự cố gián đoạn đường dây truyền tải điện. Bộ Năng lượng giải thích, việc mất điện xuất phát từ lệnh ngắt điện khẩn cấp của NEK Ukrenergo.

Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal xác nhận, sự cố bắt đầu vào khoảng 10h42 do một “lỗi kỹ thuật”, khiến hai đường dây truyền tải điện chính, gồm đường dây điện 400 kV nối hệ thống điện của Romania và Moldova và đường dây 750 kV nối giữa miền tây và miền trung Ukraine, ngừng hoạt động đồng thời.

Sự gián đoạn đã kích hoạt các hệ thống bảo vệ tự động, gây ra sự cố lan truyền trên toàn lưới điện Ukraine. Ông Shmigal cho biết các nhà chức trách đang giảm tải tổ máy tại các nhà máy điện hạt nhân, điều thường được thực hiện trong các trường hợp khẩn cấp lớn để ổn định hệ thống và chuyển hướng dòng điện.

Sau sự cố trên, người dân Kiev đang phải đối mặt với tình trạng mất điện, mất hệ thống sưởi và mất nước trong điều kiện nhiệt độ đóng băng. Hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Kiev cũng dừng hoạt động.

Kateryna Maliuha, một giáo viên dạy khiêu vũ, 27 tuổi, đang ở trong tàu điện ngầm khi sự cố mất điện xảy ra. Cô kể: "Tôi cùng các hành khách khác bị mắc kẹt dưới lòng đất khoảng hai tiếng đồng hồ rồi mới được giải cứu. Không có tình trạng hoảng loạn. Mọi thứ được tổ chức khá tốt. Chúng tôi được đưa ra ngoài và không ai bị lạc. Song, tất nhiên mọi người đều bị sốc. Hiện giờ hầu như không có sóng điện thoại. Tôi đang nghĩ cách để về nhà".

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho hay, "tất cả các biện pháp cần thiết" đã được thực hiện để khôi phục lưới điện của Ukraine và ổn định tình hình trong thời gian tới.