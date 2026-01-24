Theo báo Kyiv Independent, Không quân Ukraine ngày 24/1 đã thông báo về việc Nga phóng tổng cộng 396 vũ khí các loại vào thủ đô Kiev trong đêm. Trong số này có 250 UAV cảm tử Shahed, tên lửa siêu vượt âm Tsirkon, tên lửa đạn đạo Iskander và tên lửa hành trình Kh-22/Kh-3.

"Gần 6.000 trong tổng số khoảng 12.000 tòa chung cư tại Kiev hiện không có hệ thống điện và sưởi. Phần lớn trong số này là những tòa nhà mà chúng tôi đã kết nối lại 2 lần hoặc cố gắng khôi phục nguồn năng lượng sau các cuộc tấn công ngày 19/1 và 20/1. Ngoài thiệt hại về hạ tầng năng lượng, đã có 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương trong cuộc không kích", Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết.

Giới chức Ukraine nhấn mạnh, cuộc tấn công rạng sáng 24/1 đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng tại Kiev, vốn vẫn chưa phục hồi sau các đợt không kích trước đó.

Sơ đồ các khu vực của Ukraine bị Nga không kích rạng sáng 24/1. Ảnh: Kyiv Independent

Theo báo cáo của Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR), Nga đã phóng số vũ khí trị giá 131 triệu USD vào Kiev trong ngày 20/1, làm tê liệt lưới điện và hệ thống sưởi của khu vực này. Chi phí cho việc đánh chặn đợt không kích ngày 20/1 là 94 triệu USD (chỉ tính tên lửa phòng không) và Kiev hiện vẫn đang thiếu hụt các phương tiện để bắn rơi tên lửa của đối phương.

"Nga đã tiêu tốn khá nhiều trong việc tấn công, nhưng Ukraine cũng tổn thất lớn trong nỗ lực đánh chặn. Việc huy động đủ nguồn tài chính cho các hệ thống phòng không là vô cùng khó khăn", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hôm 23/1.

Trong bối cảnh đó, Bộ Nội vụ Ba Lan mới đây đã thông báo về việc gửi thêm máy phát điện cho Ukraine.

"Chính phủ Ba Lan sẽ gửi 379 máy phát điện và 18 thiết bị sưởi cho Ukraine từ kho dự trữ chiến lược. 447 máy phát điện khác từ nguồn quỹ của Liên minh châu Âu (EU) và 90 máy phát điện của riêng Warsaw cũng sẽ được trao cho Kiev trong thời gian tới. Số thiết bị này sẽ được dùng để cấp điện cho bệnh viện, hầm trú ẩn và các dịch vụ trọng yếu", phía Ba Lan cho biết.