Theo hãng tin TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/1 đã thông báo về việc các lực lượng Moscow thâu tóm kiểm soát 2 khu định cư Richne và Ternuvate ở Zaporizhzhia và khu định cư Berestok ở Donetsk.

"Trong ngày qua, nhờ các cuộc tiến công quyết đoán của Nhóm tác chiến miền Tây và Nhóm tác chiến phía Nam, chúng ta đã đẩy lùi đối phương ra khỏi các làng Richne, Ternuvate và Berestok. Tính riêng trong tuần này, chúng ta đã giành quyền kiểm soát tổng cộng 7 khu định cư dọc theo tiền tuyến", phía Nga cho biết.

Binh lính Nga tại tiền tuyến. Ảnh: TASS

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải báo cáo cập nhật về tổn thất của Ukraine trong một tuần, từ ngày 24 - 30/1. "Các cuộc giao tranh đã khiến đối phương mất hơn 8.300 quân, 3 bệ phóng tên lửa đa nòng, 46 tên lửa thuộc hệ thống HIMARS và 822 máy bay không người lái (UAV). Ngoài ra, Hạm đội Biển Đen cũng bắn hạ 1 xuồng không người lái của Ukraine", báo cáo nêu rõ.

Nga phá âm mưu ám sát của Ukraine

Theo đài RT, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 30/1 đã thông báo về việc bắt giữ một đối tượng bị cáo buộc lên kế hoạch ám sát sĩ quan quân đội cấp cao tại St. Petersburg theo chỉ đạo của tình báo Ukraine.

Đặc vụ FSB bắt giữ nghi phạm âm mưu ám sát sĩ quan quân đội ở St. Petersburg. Video: RT

"Nghi phạm đã liên lạc với tình báo Ukraine qua ứng dụng Telegram và tự nguyện thực hiện một vụ tấn công khủng bố ở St. Petersburg. Sau đó, đối tượng này đã được cung cấp vũ khí và chỉ dẫn để theo dõi vị trí của mục tiêu. Chúng tôi không thể công bố danh tính của người bị nhắm tới, nhưng nghi phạm khai đó là một sĩ quan mang hàm trung tá", phía FSB cho biết.

Trong quá trình bắt giữ nghi phạm, các đặc vụ FSB đã thu giữ một khẩu súng ngắn Makarov đã nạp đạn, được gắn thiết bị giảm thanh. FSB cũng cảnh báo bất kỳ ai bị phát hiện hợp tác với tình báo Ukraine sẽ phải đối mặt với án tù chung thân.