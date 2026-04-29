UAV Ukraine tấn công kho chứa tên lửa Iskander của Nga ở Crưm. Video: SOF

Trong thông cáo trên kênh Telegram, SOF cho biết các đơn vị điều khiển máy bay không người lái (UAV) của lực lượng này hôm 28/4 đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào khu vực nhà kho quân sự được quân Nga dùng làm nơi cất giữ các tên lửa đạn đạo Iskander.

UAV cảm tử Ukraine lao vào nhà kho nghi chứa tên lửa của Nga. Ảnh: SOF

“Các khí tài của đối phương được cất giấu bên trong một căn cứ tên lửa cũ nằm gần ngôi làng Ovrazhki, cách thành phố Simferopol trên bán đảo Crưm khoảng 40km về phía đông. Từ nơi đó, tên lửa đạn đạo Iskander có thể bắn tới tiền tuyến hoặc các thành phố ở vùng hậu phương của Ukraine chỉ trong vài phút”, SOF cho hay.

SOF khẳng định cuộc tập kích kho tên lửa Iskander trên đã khiến phía Nga bị “giảm năng lực chiến đấu” và lực lượng này sẽ tiếp tục các hoạt động tác chiến bất đối xứng nhằm làm suy yếu đối phương.

Nga nhận thêm chiến xa từ Latvia

Hãng thông tấn Ukrinform đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds đêm 28/4 thông báo trên mạng xã hội X rằng chính quyền Riga trong thời gian tới sẽ viện trợ cho quân đội Ukraine một số xe chiến đấu trinh sát (CVR) “dựa trên nhu cầu của các lực lượng Kiev”.

“Chúng tôi ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và sẽ tiếp tục làm vậy chừng nào còn cần thiết. Quan trọng hơn, việc chuyển giao các xe chiến đấu không ảnh hưởng đến hoạt động tác chiến của quân đội Latvia”, ông Spruds viết.

Xe CVR trong biên chế quân Latvia. Ảnh: Andris Spruds/X

Theo chuyên trang quân sự Militarnyi, trong các năm 2024 và 2025, Latvia đã viện trợ tổng cộng 21 xe chiến đấu CVR cho quân đội Ukraine.