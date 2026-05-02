Cuộc tấn công diễn hôm 25/4 và làm 2 chiếc Su-57, một chiếc Su-34 và một máy bay khác bị hư hại. Theo Kyiv Independent, Bộ Tổng tham mưu Ukraine trước đó thông báo hai chiến đấu cơ của Nga, gồm một chiếc Su-57 và một chiếc Su-34 đã bị phá hủy trong cuộc tấn công vào sân bay. Tuy nhiên, thông tin cập nhật từ lực lượng hệ thống không người lái cho thấy thiệt hại lớn hơn.

Trong bối cảnh Ukraine tăng cường các cuộc tấn công vào Nga và cơ sở hạ tầng quân sự của nước này, Điện Kremlin đã điều động phần lớn lực lượng không quân ra xa biên giới Ukraine hơn. Tuy nhiên, UAV Ukraine hiện đã có khả năng bay xa hơn 2.000 km, gây ra mối đe dọa ngay cả đối với máy bay ở sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Ông Brovdi cho biết thêm, các máy bay chiến đấu Nga bị hư hại trong vụ tấn công đã được chuyển đến các nhà chứa máy bay kín. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, các máy bay bị hư hại nằm cách biên giới Ukraine khoảng 1.700 km.

Hiện, các thông tin trên chưa thể xác minh độc lập và Nga chưa bình luận gì về các cuộc tấn công được báo cáo.

Theo ông Brovdi, việc nhắm mục tiêu vào các máy bay chiến đấu đa năng Su-34 và máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 là rất quan trọng để làm giảm khả năng tấn công của Nga. Chỉ huy này nói thêm, máy bay chiến đấu Su-34 của Nga có thể mang nhiều loại bom, tên lửa dẫn đường và tấn công nhiều mục tiêu, bao gồm cơ sở hạ tầng trọng yếu, các cơ sở quân sự và khu vực dân cư ở khoảng cách lên đến 1.000 km. Do đó, mỗi chiếc Su-34 bị bắn hạ đồng nghĩa với số lần không kích giảm, giúp giảm bớt gánh nặng cho hệ thống phòng không.

Theo ông Brovdi, một chiếc Su-34 có giá từ 35 triệu đến 50 triệu USD, trong khi Su-57 được ước tính có giá từ 100 triệu đến 120 triệu USD. Su-57 là máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến nhất của Nga, đặt ra "mối đe dọa đặc biệt" đối với máy bay và hệ thống phòng không của Ukraine.