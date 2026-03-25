Theo báo Kyiv Independent, cuộc không kích bao gồm một đợt tấn công hiếm gặp vào ban ngày hôm 24/3 với sự tham gia của khoảng 550 UAV cảm tử nhắm vào các vùng miền trung và miền tây của Ukraine. Đây là sự tiếp nối của loạt tấn công trên khắp Ukraine vào đêm trước đó.

Thống đốc tỉnh Lviv Maksym Kozytskyi cho hay ít nhất 32 dân thường đã bị thương sau cuộc không kích của Nga. Phóng viên của Kyiv Independent tại hiện trường cho biết đã nghe thấy âm thanh của hệ thống phòng không, UAV và các tiếng nổ lớn ở Lviv vào khoảng 16h20 giờ địa phương.

Theo Yarema Semaniv, một cư dân Lviv đang uống trà tại một quán cà phê cách một trong những địa điểm bị tấn công khoảng 500m, cuộc tập kích ban ngày lần này khác hẳn các cuộc tấn công trước đây của Nga vào thành phố. "Mọi người chạy tán loạn khỏi tượng đài Danylo Halytsky như thể đó là một vụ tấn công khủng bố... Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm điều như vậy ở trung tâm thành phố", Semaniv kể.

Ivano-Frankivsk, một thủ phủ khu vực khác ở miền tây Ukraine cũng là mục tiêu của các UAV Nga. Nhiều vụ nổ cũng xảy ra tại Ternopil, Vinnytsia, Zhytomyr và Khmelnytskyi.

Kiev và các khu vực lân cận cũng bị đe dọa khi các cuộc tấn công ban ngày tiếp diễn. Lúc 11h07, 11h45 và 12h36 sáng 24/3, Không quân Ukraine thông báo UAV đang bay về Kiev từ hướng bắc. Đến chiều cùng ngày, các cuộc tấn công tiếp diễn ở Kiev, Chernihiv, Sumy, Poltava, Vinnytsia, Cherkasy, Kirovohrad, Kherson và Dnipropetrovsk.

Serhii Flash, cố vấn Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Nga liên tục thay đổi chiến thuật cho các cuộc tấn công quy mô lớn, cố gắng tìm ra điểm yếu và phá vỡ hệ thống phòng không của Ukraine. "Chiến lược hiện tại là phát động các cuộc tấn công rải rác theo thời gian", ông Flash nói.