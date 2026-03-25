The tờ Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24/3 cảnh báo rằng cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đang "tiếp thêm động lực" cho Nga. Bình luận này được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực do Mỹ dẫn dắt nhằm thúc đẩy thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga bị đình trệ do Washington chuyển trọng tâm sang Trung Đông.

"Tôi đã được báo cáo về cơ hội và thách thức sau khi phái đoàn Ukraine gặp gỡ chính quyền Tổng thống Donald Trump vào cuối tuần. Các cuộc thảo luận chủ yếu tập trung vào các bảo đảm an ninh dài hạn cho Ukraine. Tuy vậy, tình hình địa chính trị đã trở nên phức tạp hơn vì cuộc xung đột Iran và đáng tiếc là điều này đang tiếp thêm động lực cho Nga", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, cần có thêm các cuộc gặp trực tiếp giữa ông, Tổng thống Trump và Tổng thống Putin để thúc đẩy tiến trình hòa bình. "Các cuộc gặp cấp lãnh đạo là cách duy nhất để thực sự giải quyết khủng hoảng", ông Zelensky nói.

Theo các nguồn tin của Pravda, giới chức Mỹ được cho là đang gia tăng sức ép buộc Kiev phải rút quân khỏi Donetsk như một phần của thỏa thuận tiềm năng. Nguồn tin này cũng tiết lộ rằng Washington đang cân nhắc giảm vai trò trung gian nếu Nga và Ukraine không đạt được tiến triển, thay vào đó là ưu tiên chiến dịch ở Trung Đông.

Giới quan sát nhận định, khúc mắc lớn nhất giữa Kiev và Moscow vẫn là về tương lai các vùng lãnh thổ ở Donetsk. Ukraine cho rằng việc "đóng băng" chiến tuyến hiện tại là cơ sở thực tế nhất cho một lệnh ngừng bắn ở thời điểm này. Trong khi đó, Nga tiếp tục yêu cầu lực lượng Ukraine rút khỏi các khu vực ở Donbass như điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận nào.