Tổng thống Ukraine và các quan chức quân sự họp bàn. Ảnh: Kyiv Independent

Theo CNN, cuộc tấn công đang tăng tốc khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói ông có “linh cảm rất xấu” về hậu quả của cuộc xung đột Trung Đông đối với đất nước mình.

Hôm qua (22/3), khi trả lời phỏng vấn BBC, ông Zelensky nói: "Các bạn thấy đấy, những cuộc họp ngoại giao, họp 3 bên liên tục bị hoãn. Chỉ có một lý do, xung đột ở Iran. Ông Putin muốn xung đột kéo dài và với ông ấy, một cuộc xung đột kéo dài ở Iran là lợi thế". Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng trong bối cảnh giá dầu tăng, Mỹ lại đình chỉ trừng phạt với một số loại dầu thô của Nga nên nền kinh tế của Moscow sẽ có lợi thế.

Trong bối cảnh đó, Nga được cho là đang đẩy mạnh cuộc tấn công ở miền đông Ukraine. Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cuối tuần trước cho biết: "Với điều kiện thời tiết thay đổi, quân Nga đã tăng cường áp lực trên nhiều khu vực của mặt trận. Trong vài ngày liên tiếp, số lượng các cuộc giao tranh đã vượt quá 200".

Ông Dmytro Zaporozhets thuộc Quân đoàn 11 của Ukraine ngày 21/3 nói với đài Suspilne của Ukraine: "Các hoạt động chuyển quân, pháo binh tăng cường, không quân chiến thuật và việc sử dụng rộng rãi máy bay không người lái (UAV) đang được quan sát thấy trên tất cả các khu vực. Điều đó chứng tỏ quân đội Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiếp theo".

Một trong những mục tiêu tấn công chính của Nga là thành phố Lyman ở Donetsk, nằm ở rìa khu vực được gọi là "vành đai pháo đài" của Ukraine và là một cứ điểm quan trọng bảo vệ thành phố lớn hơn là Sloviansk.