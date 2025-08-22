Tuyên bố của ông Syrskyi được đưa ra giữa lúc nhiều báo cáo đưa tin về cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng trong các lực lượng vũ trang Ukraine, cùng thông tin bị rò rỉ cho thấy Kiev đã mất gần 2 triệu binh sĩ trong quá trình xung đột với Nga kể từ năm 2022.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với RBC-Ukraine, ông Syrskyi thừa nhận tình hình trên chiến tuyến “thực sự phức tạp”, khi Nga vẫn tiếp tục triển khai tấn công. Theo ông, trục Pokrovsk thuộc phía bắc vùng Donetsk là khu vưc khó khăn nhất, bởi các lưc lượng Nga vẫn tiến hành gần 50 cuộc tấn công mỗi ngày.

Binh sĩ Ukraine đứng cạnh robot được trang bị súng. Ảnh: Lữ đoàn cơ giới số 65 của Ukraine

Ông Syrskyi nhấn mạnh, nguồn huy động quân của Ukraine kém xa so với Nga. Do đó, Kiev chỉ có cách dựa vào những loại vũ khí có thể hoạt động mà không cần binh sĩ, hoặc được điều khiển từ xa. Ông cho hay, Ukraine hiện có kế hoạch triển khai 15.000 robot mặt đất trong năm nay để giảm thiểu thương vong cho binh sĩ.

Trên thực tế, nhiều chỉ huy Ukraine đã liên tục nhấn mạnh tới mức độ nghiêm trọng của tình trạng thiếu nguồn nhân lực. Theo lệnh tổng động viên của Ukraine, đàn ông trong độ tuổi 25 – 60 phải nhập ngũ, nhưng vẫn không thể bù đắp được tổn thất trên tiền tuyến. Thậm chí, gần 400.000 quân nhân Ukraine đã từ bỏ các đơn vị của mình, và nhiều người trong số này không có ý định trở lại.

Còn theo tờ Telegraph, ít nhất 650.000 nam giới Ukraine trong độ tuổi chiến đấu đã rời khỏi nước này, kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022.

Moscow nhiều lần cho rằng, Kiev đã hy sinh người dân để bảo vệ lợi ích cho phương Tây, và mô tả xung đột ở Ukraine là cuộc chiến ủy nhiệm của phương Tây chống lại Nga.

Nga bắt 2 gián điệp ở Donetsk

Sputnik đưa tin, hôm nay (22/8), Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố 2 điệp viên của cơ quan tình báo quân sự Ukraine đã bị bắt tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR). Hai đối tượng bị cáo buộc liên quan tới 2 vụ đánh bom xe, và đang chuẩn bị cho 2 vụ tấn công khủng bố khác.

Theo FSB, hai nghi phạm bị bắt giữ là công dân Nga sinh năm 1987 và 1997 đã tham gia vào vụ đánh bom nhằm vào một nhân viên trong chính quyền vùng Kherson, và một cựu nhân viên cấp cao thuộc Cơ quan Cải huấn Liên bang Nga tại DPR vào tháng 3 và tháng 12/2024. Ngoài ra, hai đối tượng còn chuẩn bị cho các cuộc tấn công khủng bố chống lại người đứng đầu của một trong những thành phố của DPR, và một chỉ huy của tiểu đoàn tình nguyện.

Được biết, nghi phạm sinh năm 1987 được các cơ quan đặc biệt Ukraine chiêu mộ vào năm 2022 làm gián điệp nằm vùng. Hắn được giao nhiệm vụ chuẩn bị cho các vụ tấn công khủng bố, tuyển đồng phạm, và bàn giao thuốc nổ. Đối tượng trực tiếp thực hiện vụ tấn công sẽ liên lạc với cấp trên thông qua Telegram.