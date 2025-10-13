Theo báo cáo do các chuyên gia quân sự làm việc cho dự án theo dõi tình hình xung đột Deep State công bố hôm nay (13/10), quân đội Ukraine thời gian qua đã “đẩy lui binh lính Nga khỏi khu vực lân cận 4 ngôi làng ở mặt trận Pokrovsk”.

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

“Các đơn vị phòng thủ Ukraine đã đẩy lui quân Nga khỏi khu vực xung quanh 4 ngôi làng Nove Shakhove, Zolotyi Kolodiaz, Kucheriv Yar và Novopavlivka. Tuy nhiên, tình hình chiến sự ở đó hiện vẫn rất khốc liệt khi đối phương tiếp tục các hoạt động tấn công bất chấp tổn thất”, trích báo cáo của các chuyên gia Deep State.

Theo bản đồ cập nhật tình hình chiến sự ở khu vực phía bắc mặt trận Pokrovsk, vùng xanh, tức nơi các đơn vị phòng thủ Ukraine đang nắm quyền kiểm soát, đã mở rộng hơn trong khoảng thời gian từ ngày 11-13/10.

Bản đồ chiến sự khu vực phía bắc mặt trận Pokrovsk. Ảnh: Deep State của Ukraine

Tỉnh Odesa hứng đòn tập kích UAV từ Nga

Nhà chức trách Ukraine cho hay, tỉnh Odesa của nước này vào rạng sáng 13/10 tiếp tục hứng chịu nhiều vụ bắn phá của máy bay không người lái (UAV) thuộc Nga.

Lính cứu hỏa cố dập lửa tại một khu vực ở Odesa sáng 13/10. Ảnh: Cơ quan dịch vụ khẩn cấp nhà nước Ukraine

Trả lời phỏng vấn tờ Pradva, Oleh Kiper, lãnh đạo cơ quan quản lý quân sự vùng Odesa cho hay: “Đối phương một lần nữa tấn công vào các cơ sở hạ tầng ở tỉnh Odesa. Chúng tôi ghi nhận nhiều vụ tập kích của Nga nhằm vào các công trình dân sự, bất chấp những nỗ lực bắn hạ từ các đơn vị phòng không Ukraine”.

Theo thông tin từ Cơ quan dịch vụ khẩn cấp nhà nước Ukraine, các đòn tấn công bằng UAV của Nga vào tỉnh Odesa rạng sáng 13/10 đã gây hỏa hoạn lớn tại nhiều nhà kho chứa vật liệu dệt vải và thiết bị may mặc, đồng thời phá hủy một số phương tiện giao thông.

Video: Cơ quan dịch vụ khẩn cấp nhà nước Ukraine