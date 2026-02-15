Báo The Hill đưa tin, trong bài đăng trên mạng xã hội X rạng sáng 15/2, Tổng thống Ukraine Zelensky tiết lộ ông vừa có cuộc điện đàm với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong cuộc điện đàm, cả ba người đều bày tỏ tin tưởng cuộc gặp 3 bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine diễn ra ở Thụy Sĩ sẽ “thực sự mang tính xây dựng”.

Tổng thống Ukraine Zelensky (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

“Chúng tôi cũng thảo luận về những tiến triển xoay quanh các cuộc tiếp xúc ở thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE). Không phải tất cả mọi thứ đều có thể chia sẻ qua điện thoại và phái đoàn đàm phán của chúng tôi sẽ trình bày lập trường của Ukraine vào tuần tới… Chúng tôi đánh giá cao việc Mỹ luôn duy trì cách tiếp cận mang tính xây dựng và sẵn sàng hỗ trợ bảo vệ mạng sống của nhiều người”, nhà lãnh đạo Ukraine cho hay.

Cuối thông cáo, ông Zelensky đã gửi lời cảm ơn đến Tổng thống Trump, nhiều quan chức và người dân Mỹ về sự hỗ trợ của Washington dành cho Kiev.

Dự kiến, các cuộc đàm phán nhằm giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ được tổ chức theo hình thức 3 bên trong các ngày 17 - 18/2.

Theo The Hill, lý do chính khiến các cuộc đàm phán giữa Nga, Mỹ và Ukraine thời gian qua không đạt được đột phá chủ yếu xoay quanh vấn đề lãnh thổ. Phía Nga luôn nhấn mạnh việc Ukraine phải nhượng lại cho nước này một số khu vực cũng như rút quân khỏi những nơi đó. Kiev luôn bác bỏ yêu cầu trên và nhấn mạnh Ukraine phải nhận được các đảm bảo an ninh trước khi đồng ý về bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào.