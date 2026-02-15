Tàu chở hàng đang băng qua eo biển Kerch với cầu Crưm ở phía sau. Ảnh: Anadolu

Tờ Kyiv Independent dẫn báo cáo ngày 14/2 của Bộ Tham mưu Ukraine viết, tàu đổ bộ BK-16 của Nga, một loại tàu đổ bộ tốc độ cao dùng cho các hoạt động ven biển và vận chuyển quân, đã bị tấn công vào ngày 12/2 tại khu vực Novoozerne, Crưm. Cùng ngày 12/2, một số mục tiêu quân sự khác cũng bị nhắm đến như trạm radar RSP-10 ở Crưm và điểm thông tin liên lạc của Nga ở Zaporizhzhia.

Ngoài ra, ngày 13/2, Ukraine đã tấn công một kho đạn dược của Nga gần làng Novoeokonomichne ở tỉnh Donetsk. Bộ Tham mưu Ukraine cho hay: "Lực lượng quốc phòng Ukraine sẽ tiếp tục thực hiện một cách có hệ thống các biện pháp nhằm làm suy yếu tiềm lực chiến đấu của Nga".

Ukraine đã tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự trên bán đảo Crưm và các vùng lãnh thổ mới sáp nhập vào Nga kể từ khi xung đột giữa hai nước bùng phát vào năm 2022.

Trong một diễn biến khác liên quan tới Ukraine, hãng tin TASS dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tại một cuộc họp báo bên lề Hội nghị An ninh Munich rằng một trong những dây chuyền sản xuất tên lửa Flamingo của Ukraine đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công tên lửa.

Ông Zelensky nói thêm, thông tin về việc này có thể công khai do nó đã xảy ra cách đây một thời gian. Ngày 21/8/2025, Tổng thống Ukraine tuyên bố, nước này được cho là sở hữu tên lửa Flamingo có tầm bắn 3.000km nhưng việc sản xuất hàng loạt sẽ bị tạm dừng trong vài tháng nữa. Sau đó, một video được cho là từ xưởng sản xuất tên lửa đã xuất hiện trên truyền thông Ukraine.

Trong khi đó, ngay cả các nhà phân tích Ukraine cũng nhận thấy rằng loại tên lửa mới được cho là "của Ukraine" rất giống với tên lửa FP-5 Milanion của Anh.