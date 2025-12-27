Video: HUR

Chuyên trang Defence trích thông cáo của Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) trên kênh Telegram cho hay, đơn vị đặc nhiệm Prymary đã sử dụng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) cảm tử trong các vụ tấn công Crưm dịp Giáng Sinh.

Khoảnh khắc FPV của Ukraine lao vào xe phóng tên lửa của hệ thống phòng không S-300V Nga. Ảnh: HUR

“Chiến dịch tập kích đã vô hiệu hóa một xe phóng tên lửa của hệ thống phòng không S-300V, một hệ thống radar RSP-6M2, phương tiện chỉ huy Redut-221 và trạm radar RPN 9S36M thuộc tổ hợp phòng không Buk-M3”, HUR thống kê.

Cho tới nay, phía Nga chưa bình luận về những thông tin do tình báo Ukraine đăng tải.

Theo chuyên trang quân sự Army Recognition, "rồng lửa" S-300V là hệ thống phòng không do công ty quốc phòng Antey của Nga thiết kế. Hệ thống này sử dụng 2 phiên bản tên lửa là 9M82 và 9M83, với những công dụng khác nhau.

Xe phóng tên lửa của hệ thống phòng không S-300V. Ảnh: Army Recognition

Cụ thể, tên lửa 9M83 được thiết kế để chống lại “mọi loại máy bay hiện có, tên lửa hành trình bay sát mặt đất cho đến tên lửa đạn đạo chiến thuật”. Trong khi đó, tên lửa 9M82 được dùng để "đánh chặn các tên lửa ở khoảng cách 35 - 40km với vận tốc lên tới 3.000 m/s cũng như nhiều mục tiêu kích thước nhỏ có tốc độ cao khác hoặc các mục tiêu bay cao đến 30km, thiết bị gây nhiễu và máy bay cảnh báo sớm AWACS ở khoảng cách 100km”.