Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Trong đoạn video do hãng thông tấn TASS đăng tải ngày 27/12, kíp pháo thủ thuộc Lữ đoàn súng trường cơ giới biệt lập số 27, Cụm quân phía Tây của Nga đang sử dụng pháo 2S43 Malva tấn công các vị trí của quân phòng thủ Ukraine ở mặt trận Kharkiv. Để xác định chính xác vị trí mục tiêu, quân Nga đã triển khai UAV thu thập tọa độ.

Chỉ huy kíp pháo thủ có mật danh Pirat cho hay: “Chúng tôi đánh giá cao pháo Malva khi khí tài này có nhiều ưu điểm so với các pháo tự hành khác. Trước đây, tôi từng sử dụng mẫu pháo 2S3 Akatsiya. và thấy Malva cơ động và có tốc độ bắn nhanh hơn cũng như được lắp hệ thống nạp đạn tự động. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể tính toán các mục tiêu của đối phương trên máy tính”.

Pháo Malva khai hỏa. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Theo TASS, pháo tự hành 2S43 Malva do Viện nghiên cứu trung tâm Burevestnik trực thuộc Tập đoàn Uraltransmash của Nga chế tạo. Không giống những sản phẩm khác của Uraltransmash được lắp trên khung gầm xe tăng như 2S19 và 2S35, Malva được đặt trên khung gầm xe tải bánh lốp.

Tổng trọng lượng của 2S43 Malva, gồm một khẩu lựu pháo và khung gầm xe tải, là 32 tấn; dài 13m; rộng 2,75m và cao 3,1m. Kíp điều khiển của Malva có 5 người, gồm chỉ huy, lái xe, xạ thủ và 2 binh sĩ phụ trách nạp đạn.

Pháo Malva xuất hiện trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5/2025. Ảnh: TASS/Ruptly

Xe tải dùng làm khung gầm của Malva được trang bị động cơ diesel có sức kéo đạt 470 mã lực, cho phép cả tổ hợp chạy với vận tốc 80 km/h trên địa hình bằng phẳng.

Lựu pháo 2A64 152mm được chọn làm vũ khí chính cho tổ hợp pháo Malva. Để tăng cường khả năng tác chiến, Malva được trang bị một hệ thống nạp đạn tự động. Nhờ vậy, tốc độ bắn tối đa của pháo có thể đạt 8 phát/phút. Với đạn thông thường và đạn tăng tầm, Malva có thể tấn công mục tiêu ở các khoảng cách lần lượt là 24km và 29km tính từ vị trí khai hỏa.

Tương tự một số loại pháo khác trong biên chế quân đội Nga, Malva được trang bị 10 ống phóng lựu đạn khói nhằm tăng cường khả năng ngụy trang cho pháo khi hoạt động ở tiền tuyến.