Theo Pravda, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 19/10 đã thông báo về việc quân đội nước này sử dụng UAV để tập kích các cơ sở năng lượng của Nga trong 24h qua.

"Có nhiều vụ cháy đã được ghi nhận tại nhà máy lọc dầu Novokuybyshevsk tại vùng Samara sau đòn tấn công chính xác bằng UAV. Một đợt tấn công khác cũng được thực hiện nhắm vào nhà máy khí đốt Orenburg, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn. Bên cạnh đó, một kho nhiên liệu của đối thủ ở Berdiansk cũng bị hư hại", phía Ukraine cho biết.

Kể từ tháng 8 đến nay, quân đội Ukraine đã liên tục tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng của Nga. Chính quyền Kiev cho rằng chiến thuật này có thể cắt giảm nguồn nhiên liệu và tài chính phục vụ chiến dịch quân sự của Moscow.

Ukraine thông báo tấn công các cơ sở năng lượng của Nga ở Samara và Orenburg. Ảnh: Pravda

Nga giành lợi thế trên nhiều mặt trận

Hãng thông tấn TASS ngày 19/10 cho biết, Đại tá Alexander Drobotov - Phó chỉ huy Lữ đoàn Số 55 của Nga - mới đây đã thông báo rằng về việc quân đội nước này xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine theo hướng Krasnoarmeisk–Dimitrov.

"Việc kiểm soát khu định cư Novopavlovka đã khiến 2 thị trấn Krasnoarmeisk và Dimitrov bị cô lập, mở đường cho việc đẩy lùi đối thủ tại đây", ông Drobotov nói.

Cùng ngày, trang phân tích quân sự DeepState tiết lộ rằng quân đội Nga đã có nhiều bước tiến tại vùng Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk. "Lực lượng Nga đang giành lợi thế tại khu định cư Filiia ở Dnipropetrovsk, đồng thời lấn át Ukraine tại hai làng Malynivka và Okhotnyche ở Zaporizhzhia", báo cáo của DeepState cho biết.

Viện trợ quân sự của châu Âu đang giảm mạnh

Trang tin Euractiv ngày 19/10 cho biết, báo cáo mới nhất của Viện Kinh tế Thế giới Kiel đã cho thấy mức viện trợ quân sự của châu Âu dành cho Ukraine sụt giảm đáng kể trong vài tháng qua.

"Trong tháng 7 và 8/2025, châu Âu đã chuyển cho Ukraine số vũ khí trị giá 3,8 tỷ USD, tương đương 1,9 tỷ USD mỗi tháng. Con số này chỉ bằng 43% của khoảng 4,5 tỷ USD vũ khí mỗi tháng mà châu Âu viện trợ Kiev trong nửa đầu năm nay. Pháp, Italia và Tây Ban Nha là các nước có tỷ lệ vũ khí viện trợ cho Ukraine sụt giảm đáng kể nhất", báo cáo của Viện Kiel cho biết.