Theo hãng tin TASS, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 1/4 đã cáo buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột với Nga.

"Số liệu thống kê đã thể hiện tất cả. NATO đang chuẩn bị cho kịch bản xung đột trực tiếp với Nga trong những năm tới. Chỉ riêng 32 thành viên NATO đã chiếm 62% tổng chi tiêu quân sự toàn cầu trong năm qua, cùng với đó là hơn 120 cuộc diễn tập quy mô lớn, vậy mà họ lại nói chúng tôi là mối đe dọa", bà Zakharova nói.

Trong thời gian qua, NATO liên tục mô tả Nga là "mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh, hòa bình và ổn định tại khu vực châu Âu - Đại Tây Dương". Về vấn đề này, bà Zakharova khẳng định lập luận của NATO là "vô căn cứ, không có cơ sở và không dựa trên bất kỳ quy trình dân chủ nào trong việc thu thập dữ liệu".

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga đã bác bỏ đề xuất của Tổng thống Ukraine về một lệnh ngừng bắn tạm thời nhân dịp Lễ Phục sinh, gọi đây là "chiêu trò PR". "Đây là một động thái mang tính truyền thông, nhằm tạo ra thời gian để Kiev bù đắp tổn thất và củng cố lực lượng. Nếu thực sự muốn chấm dứt xung đột, ông Zelensky cần bãi bỏ các luật lệ phân biệt đối xử với người Nga và cộng đồng nói tiếng Nga tại Ukraine, nhằm chứng minh thiện chí giải quyết khủng hoảng", bà Zakharova bình luận.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nói Moscow chưa nhận được "một ý tưởng rõ ràng nào về lệnh ngừng bắn tạm thời từ những tuyên bố của nhà lãnh đạo Ukraine".

Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố một lệnh ngừng bắn trong dịp Lễ Phục Sinh sẽ đem lại ý nghĩa biểu tượng quan trọng, qua đó phát đi tín hiệu rằng các giải pháp ngoại giao vẫn có khả năng đạt được kết quả.