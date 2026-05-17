Theo tờ Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17/5 đã lên tiếng về chiến dịch không kích UAV quy mô lớn của Ukraine nhắm vào nhiều khu vực của Nga trong 24h qua.

"Đây là sự đáp trả hoàn toàn công bằng trước các đợt không kích kéo dài của Nga. Lần này, năng lực tấn công tầm xa của Ukraine đã vươn tới những mục tiêu cách biên giới của chúng tôi hơn 500km, thậm chí tới tận vùng Moscow. Chúng tôi đã nói rất rõ với Nga rằng họ phải chấm dứt cuộc xung đột này", ông Zelensky cho biết.

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Zelensky cũng tiết lộ về nội dung cuộc điện đàm mới đây với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. "Pháp sẵn sàng hợp tác với Ukraine về các biện pháp chống tên lửa đạn đạo. Đây là một bước đi quan trọng nhằm tăng cường năng lực đối phó với cuộc tấn công của Nga", ông Zelensky nói.

Về phía Nga, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin nói hệ thống phòng không Nga đã hoạt động suốt từ tối 16/5 tới rạng sáng 17/5 để đánh chặn đợt tấn công của Kiev. Tổng cộng 556 UAV của Ukraine đã bị bắn hạ trên lãnh thổ nước này. Thống đốc vùng Moscow Andrey Vorobyov sau đó xác nhận ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong đợt không kích, bao gồm 2 người ở làng Pogorelki và 1 người tại Khimki.

Nga giành quyền kiểm soát 2 khu định cư ở Kharkiv

Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát 2 khu định cư Borovaya và Kutkovka ở Kharkiv trong ngày 16/5.

Cũng theo Bộ này, phía Ukraine đã mất khoảng 1.100 binh lính trên tiền tuyến trong vòng 24h qua. Ngoài ra, lực lượng Hạm đội Biển Đen đã phá hủy 6 thiết bị không người lái dưới nước của quân đội Ukraine.

Bên cạnh thống kê tổn thất, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng các lực lượng tên lửa và pháo binh của Moscow đã tập kích nhiều địa điểm tập trung nhân lực và khí tài của đối thủ tại 164 khu vực.