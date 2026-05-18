Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine tuyên bố quân đội nước này đã khiến Nga mất hơn 1.350.000 binh sĩ kể từ đầu xung đột. Chỉ tính riêng trong 24 giờ qua, các lực lượng Kiev đã khiến 1.220 binh sĩ Nga thương vong.

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: Lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 37 Ukraine

“Quân đội Nga đã mất 11.939 xe tăng; 24.583 xe chiến đấu bọc thép; 97.338 xe tải và phương tiện cơ giới; 42.262 hệ thống pháo các loại; 1.386 hệ thống phòng không; 436 tiêm kích và 353 trực thăng; 297.057 máy bay không người lái (UAV); 33 tàu chiến và 2 tàu ngầm”, trích thống kê của Bộ Quốc phòng Ukraine.

Trong khi đó, theo dữ liệu do chuyên trang phân tích phòng thủ tình báo Oryxspioenkop của Hà Lan cập nhật đêm 17/5, tổng số trang thiết bị hạng nặng đã bị phá hủy của quân Nga kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở bên kia biên giới là 23.439 khí tài, trong đó có 4.390 xe tăng và 2.399 xe chiến đấu bọc thép.

Nga tuyên bố nắm ưu thế ở Kostiantynivka

Denis Pushilin, người đứng đầu nước cộng hòa Donetsk (DPR) tự xưng do Nga bổ nhiệm hôm 18/5 cho biết các lực lượng Moscow đang củng cố vị trí ở các khu vực phía tây và phía nam thành phố chiến lược Kostiantynivka thuộc Donetsk, miền đông Ukraine.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Pushilin nói: “Chúng tôi nhận thấy tình hình của các lực lượng Nga được cải thiện ở khu vực phía tây Kostiantynivka. Hiện giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu công nghiệp và nhà ga bên trong thành phố. Còn ở phía nam Kostiantynivka, chúng tôi đang chứng kiến bước tiến của các đơn vị Nga từ ngôi làng Illinivka”.

Theo bản đồ cập nhật do chuyên trang Deep State công bố cùng ngày, quân Nga đang triển khai 6 mũi tấn công gần thành phố Kostiantynivka.