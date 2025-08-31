Theo báo Pravda, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 31/8 đã lên tiếng về những thông tin liên quan đến tình hình ở tiền tuyến do Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov đưa ra.

"Nga đã không giành được quyền kiểm soát bất kỳ thành phố lớn nào trong chiến dịch mùa hè và đang thổi phồng số liệu liên quan đến các khu vực đã kiểm soát", phía Ukraine cho biết.

Cùng ngày, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky thông báo, quân đội Nga đã mất 290.000 binh lính kể từ đầu năm 2025, nâng tổng số thương vong kể từ đầu cuộc xung đột của Moscow lên 1.082.140 người.

Trước đó, ông Gerasimov tuyên bố, quân đội Nga đã kiểm soát hơn 3.500km² lãnh thổ cùng 149 khu định cư kể từ tháng 3 năm nay và đang nắm giữ 99,7% lãnh thổ Luhansk và 79% lãnh thổ Donetsk.

Binh lính Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: Pravda

Nga giành quyền kiểm soát thêm làng ở Donetsk

Theo hãng tin TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 31/8 đã thông báo về việc quân đội nước này đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi làng Dimitrov ở Donetsk.

"Quân đội của chúng ta đã giành quyền kiểm soát khu định cư Dimitrov, đồng thời đang bao vây đối phương ở Pokrovsk", phía Nga cho biết.

Ông Denis Pushilin, người đứng đầu nước cộng hòa Donetsk (DPR) tự xưng do Nga bổ nhiệm, tiết lộ Ukraine đã buộc phải điều động thêm lực lượng dự bị tới thành phố chiến lược Pokrovsk.

"Tình hình giao tranh ở Pokrovsk tương đối căng thẳng. Đối phương đã huy động một lượng lớn quân dự bị để ngăn chặn đà tiến công của chúng tôi", ông Pushilin nói.