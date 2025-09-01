Theo báo Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 31/8 tuyên bố, nước này đang lên kế hoạch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga sau nhiều tuần tăng cường tập kích các cơ sở năng lượng của Moscow.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động tác chiến cần thiết để bảo vệ Ukraine. Lực lượng và nguồn lực đã được chuẩn bị. Các cuộc tấn công sâu mới cũng đã được lên kế hoạch", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Zelensky có phát biểu trên chỉ vài ngày sau khi Ukraine tuyên bố sở hữu một tên lửa tầm xa mới, có khả năng vươn tới lãnh thổ Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Nga chỉ trích châu Âu vì cản trở nỗ lực hòa bình của ông Trump

Theo hãng tin TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 31/8 đã lên án giới chức châu Âu vì cản trở nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đạt được hòa bình ở Ukraine.

"Châu Âu đang tạo ra rào cản và khiến những nỗ lực của ông Trump trở nên khó khăn hơn. Họ đang thúc đẩy Ukraine theo đuổi chính sách cứng rắn một cách khá vô lý. Đây là một sai lầm lớn. Điều này không mang lại lợi ích gì cho Kiev, mà chỉ khiến tình hình phức tạp hơn", ông Peskov nói.

Cũng theo phát ngôn viên Điện Kremlin, Nga sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách của mình về chiến dịch quân sự đặc biệt ở bên kia biên giới.

"Nga sẵn sàng giải quyết xung đột bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao. Nhưng chúng tôi chưa thấy thiện chí của Kiev trong vấn đề này. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Peskov nhấn mạnh.

Đức tạm hoãn kế hoạch gửi quân tới Ukraine

Tờ Bild ngày 31/8 tiết lộ, Chính phủ Đức đã tạm hoãn kế hoạch triển khai binh lính tới Ukraine để tham gia đảm bảo an ninh trong trường hợp Kiev và Moscow đạt một thỏa thuận.

"Việc Mỹ tuyên bố không đưa quân đội tới Ukraine đã khiến Berlin dừng các cuộc thảo luận về việc điều động binh sĩ cho đến khi có thông báo mới", tờ Bild cho biết.

Trong cuộc phỏng vấn cùng ngày với báo DMZ, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng xác nhận "hiện không có ai bàn tới việc đưa bộ binh sang Ukraine", nhưng để ngỏ các cuộc thảo luận có thể tiếp tục sau khi Nga và Ukraine đạt được một lệnh ngừng bắn.