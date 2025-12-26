Hãng tin RBC dẫn thông cáo từ Trung đoàn tấn công biệt lập số 225 của Ukraine cho hay trong hơn 100 ngày qua, “với sự hỗ trợ của Quân đoàn số 20 thuộc Lục quân Ukraine”, đơn vị này đã thành công giành lại một số làng mạc ở khu vực tiền tuyến Dnipropetrovsk.

Các binh sĩ Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

“Những ngôi làng được giải phóng gồm có Orestopil, Sosnivka, Khoroshe, Vorone và Novoselivka. Cần lưu ý rằng binh sĩ thuộc Tiểu đoàn tấn công số 3, Trung đoàn số 225 của Ukraine đã giữ vững các vị trí phòng thủ và thực hiện nhiều cuộc phản công trong suốt chiến dịch”, quân đội Ukraine nhấn mạnh.

Hiện phía Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Quân Nga tiến vào sở chỉ huy của Ukraine ở Huliaipole

Video: TASS

Hãng thông tấn TASS đưa tin, các binh sĩ của Lữ đoàn súng trường cơ giới biệt lập số 60 thuộc Cụm quân Vostok của Nga đã tiến vào sở chỉ huy của quân Ukraine ở bên trong thành phố Huliaipole thuộc tỉnh Zaporizhzhia.

Đoạn video do TASS đăng tải cho thấy binh lính Ukraine đã rời khỏi tòa nhà chỉ huy một cách vội vã khi chưa kịp tiêu hủy nhiều trang thiết bị, bản đồ tác chiến và tài liệu quân sự. Thậm chí, trên tường sở chỉ huy vẫn còn treo cờ của Lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ số 102 Ukraine.

Cờ của Lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ số 102 Ukraine bị bỏ lại. Ảnh: TASS

Theo bản đồ cập nhật tình hình xung đột ngày 26/12 của chuyên trang Deep State, toàn bộ trung tâm thành phố Huliaipole đã nằm trong vùng xám, tức nơi nổ ra giao tranh giữa quân phòng thủ Ukraine và binh sĩ Nga.