Ukraine khóa mục tiêu máy bay Nga. Ảnh: SBU

Theo tạp chí Newsweek và báo Kyiv Post, SBU cho biết lần đầu tiên trong lịch sử, Ukraine đã tấn công một tàu ngầm lớp Kilo của Nga bằng thiết bị không người lái dưới nước mang tên Sub Sea Baby vào ngày 15/12. Theo SBU, tàu ngầm của Nga đã bị hư hại nghiêm trọng và bị vô hiệu hóa sau vụ tấn công. Tuy nhiên, hạm đội Biển Đen của Nga đã bác bỏ thông tin trên.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 23/12, SBU cho hay, chiến dịch trên có thể thực hiện là do Ukraine đã tấn công trúng một máy bay săn tàu ngầm của Nga. Cơ quan này tiết lộ thêm, các sĩ quan thuộc cơ quan tình báo số 13 đã bắn trúng chiếc Il-38N, một máy bay do thám hiện đại của Nga có biệt danh là "Sea Dragon" tại căn cứ không quân Yeysk ở vùng Krasnodar trong quá trình chuẩn bị cho cuộc tấn công tàu ngầm.

Novorossiysk nằm ở phía nam Yeysk, trên bờ biển Krasnodar và là một trong những căn cứ chính của Hạm đội Biển Đen của Nga, nơi liên tục trở thành mục tiêu tấn công của các lực lượng Kiev.

Video: SBU

Máy bay Il-38N được thiết kế cho các nhiệm vụ giám sát hàng hải, phát hiện tàu ngầm, kiểm soát vùng biển, rải thủy lôi và tấn công bằng ngư lôi. Giá trị ước tính của máy bay vào khoảng 24 triệu USD. Theo SBU, Nga chỉ có một máy bay thuộc lớp này ở Biển Đen, có khả năng phát hiện thiết bị không người lái dưới nước "Sub Sea Baby" của Ukraine đang di chuyển về phía mục tiêu. Các quan chức Ukraine cho biết, việc vô hiệu hóa chiếc Il-38N đã đảm bảo sự thành công cho giai đoạn chính của chiến dịch là tấn công tàu ngầm loại Varshavyanka (lớp Kilo).

Để tập kích chiếc Il-38N, SBU đã sử dụng một phương tiện không người lái được trang bị đầu đạn nổ trên mặt đất. Vụ nổ xảy ra ngay phía trên khoang chứa thiết bị chính và hệ thống radar của máy bay và làm hư hại một trong các động cơ của chiếc Il-38N.