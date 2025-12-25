Hãng thông tấn RBC Ukraine dẫn lời các lãnh đạo quân sự Kiev cho hay, lực lượng phòng thủ của nước này trong 24 giờ qua đã khiến Nga mất thêm 860 binh sĩ, nâng tổng số lính Nga tử trận từ đầu xung đột đến nay lên 1.201.230 người.

Một xe tăng Nga bị quân Ukraine thu giữ. Ảnh: Lữ đoàn cơ giới số 30 Ukraine

“Quân Nga cũng mất 11.456 xe tăng, 23.801 xe chiến đấu bọc thép, 35.435 hệ thống pháo các loại, 1.263 hệ thống phòng không, 434 tiêm kích, 347 trực thăng, 28 tàu chiến, 2 tàu ngầm và 94.797 máy bay không người lái (UAV)”, trích thống kê của Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Hiện Moscow chưa lên tiếng bình luận về số liệu do Ukraine công bố.

Trong khi đó, dữ liệu do chuyên trang phân tích phòng thủ tình báo Oryxspioenkop của Hà Lan cập nhật ngày 24/12 cho thấy, tổng số trang thiết bị hạng nặng của các lực lượng vũ trang Nga bị phá hủy kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng là 23.715 khí tài, trong đó có 4.273 xe tăng và 2.353 xe chiến đấu bọc thép.

Kiev nêu chiến thuật của Moscow ở Kostiantynivka

Trả lời phỏng vấn hãng RBC Ukraine, Đại úy Dmytro Zinyuk thuộc Lữ đoàn Cơ giới biệt lập số 100 của Ukraine đã đưa ra đánh giá về một phần chiến thuật được quân Nga sử dụng tại mặt trận Kostiantynivka.

“Quân đối phương liên tục tấn công các vị trí của Ukraine tại mặt trận Kostiantynivka. Trong một ngày, phía Nga đã thực hiện hơn 300 cuộc pháo kích nhằm phá vỡ phòng tuyến. Các vị trí của chúng tôi thường xuyên bị các nhóm lính nhỏ của Nga tấn công”, ông Zinyuk nói.

Bản đồ cập nhật tình hình chiến sự do chuyên trang Deep State của Ukraine cung cấp hôm nay (25/12) cho thấy một phần phía đông Kostiantynivka đã nằm trong vùng xám, tức nơi nổ ra các cuộc giao tranh. Quân Nga cũng tổ chức 3 mũi tấn công nhằm vào khu vực ngoại vi thành phố này.