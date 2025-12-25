Theo RT, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 24/12 thông báo rằng đặc phái viên Kirill Dmitriev đã báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc đàm phán mới đây ở Mỹ liên quan đến xung đột Ukraine.

Trong bình luận của mình, ông Peskov nhấn mạnh rằng Moscow sẽ không công bố các chi tiết cụ thể về quá trình đàm phán để phù hợp với thông lệ lâu nay. Quan chức Điện Kremlin cũng không xác nhận hoặc phủ nhận thông tin cho rằng ông Dmitriev đã chuyển cho Tổng thống Putin 4 dự thảo văn kiện để xem xét.

"Mỹ đã nhận được đủ thông tin về lập trường của Nga. Nếu muốn các cuộc đàm phán thành công, tôi cho rằng các bên không nên công bố quá nhiều chi tiết cho các phương tiện truyền thông đại chúng", ông Peskov cho biết.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Cũng theo ông Peskov, dựa trên báo cáo của ông Dmitriev, Nga sẽ tiếp tục xây dựng lập trường của mình và đàm phán với Mỹ thông qua các kênh hiện có.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đăng tải một dự thảo hòa bình 20 điểm, được mô tả là "đã thảo luận với Mỹ". Hiện Nga vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về văn bản này.

Nga đẩy lùi Ukraine khỏi Siversk, kiểm soát thêm làng ở Zaporizhzhia

Theo Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/12 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát làng Zarechnoye ở vùng Zaporizhzhia. Bên cạnh đó, các đơn vị phòng không của Moscow đã đánh chặn 335 UAV của Ukraine trong 24 giờ qua.

"Các đơn vị thuộc nhóm tác chiến Vostok đã thành công tiến vào khu định cư Zarechnoye. Trong quá trình này, chúng ta đã khiến đối thủ tổn thất 245 binh lính và 17 phương tiện các loại", phía Nga cho biết.

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đã xác nhận về việc rút quân khỏi thị trấn Siversk (vùng Donetsk) trước sức ép từ Nga và điều kiện thời tiết không thuận lợi. Giới quan sát nhận định, việc kiểm soát Siversk sẽ tạo đà giúp Nga áp sát thành phố Sloviansk - vị trí then chốt trong vành đai phòng thủ tại Donetsk của Ukraine.