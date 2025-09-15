Trong một tuyên bố mới đưa ra gần đây, Oleksii Bielskyi, phát ngôn viên của Nhóm tác chiến chiến thuật Dnipro của Ukraine cho hay, các lực lượng Kiev ở mặt trận Dnipropetrovsk đã giành lại khu định cư Filiya từ tay quân Nga.

Các binh sĩ Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

Ông Bielskyi nói: “Trong chiến dịch mùa hè, phía Nga đã cố gắng xâm nhập vào tỉnh Dnipropetrovsk. Cuối tháng trước, các trang web cập nhật tình hình tiền tuyến cho biết, đối phương đã kiểm soát một số ngôi làng ở đó. Tuy nhiên, Trung đoàn số 425 ‘Skelya’ gần đây đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn làng Filiya. Đó là một tin tốt, Filiya một lần nữa nằm trong tay chúng ta".

Theo tờ Kyiv Independent, Bộ Quốc phòng Nga hôm 24/8 từng thông báo các đơn vị nước này đã kiểm soát làng Filiya ở tỉnh Dnipropetrovsk. Tuy nhiên, quân đội Ukraine khi đó vì một số lý do khách quan đã giữ im lặng về thông tin trên.

Ông Zelensky nói tình hình Sumy ổn định

Trong một thông cáo đưa ra cuối tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói, ông đã nhận được một số báo cáo từ Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi về mặt trận Sumy.

Tờ Pravda dẫn lời ông Zelensky phát biểu: “Quân đội Ukraine đã đạt được nhiều kết quả tốt tại khu vực biên giới Sumy. Các đơn vị của chúng tôi tiếp tục tiến quân hướng về biên giới Nga - Ukraine. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các binh sĩ thuộc Trung đoàn tấn công biệt lập số 225 và Lữ đoàn ‘Jaeger’ số 71”.

Theo bản đồ cập nhật tình hình xung đột hôm 14/9 từ trang Deep State của Ukraine, binh lính Kiev thời gian qua đã giành lại quyền kiểm soát 2 khu định cư Kindrativka và Andriivka ở tỉnh Sumy.