Hãng tin TASS dẫn lời chuyên gia quân sự Nga Andrey Marochko cho hay: "Các binh sĩ Ukraine cố gắng phản công ở Yunakovka, thời điểm quân Nga cũng thực hiện một loạt biện pháp. Lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát một số vị trí mới ở phía đông Yunakovka... Ở hướng Khoten, quân đội của chúng ta cũng đạt một số bước tiến nhỏ".

Bộ Quốc phòng Nga hôm 14/9 thông báo, hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 4 quả bom dẫn đường, một hệ thống tên lửa phóng loạt rocket HIMARS và 361 máy bay không người lái (UAV) cánh cố định của đối phương.

Ngoài ra, lực lượng không quân chiến thuật, UAV chiến đấu, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã tấn công các trung tâm huấn luyện dành cho người điều khiển UAV của quân đội Ukraine cũng như các điểm triển khai tạm thời của binh lính Kiev.

Ukraine phá hủy hệ thống phòng không 40 triệu USD của Nga

Video: HUR

Theo Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR), lực lượng đặc nhiệm Ukraine ngày 14/9 đã phát hiện và phá hủy thành công một hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 của Nga tại Zaporizhzhia, miền nam Ukraine.

Buk-M3 là một trong những vũ khí phòng không chủ chốt của Nga, được sử dụng để đánh chặn các mục tiêu trên không, trên bộ và trên mặt nước. Hệ thống này có giá trị ước tính từ 40 - 50 triệu USD.

Hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung tự hành Buk do Liên Xô phát triển vào những năm 1970. Trong những thập niên sau đó, một số phiên bản nâng cấp của khí tài được trình làng. Buk-M3 là phiên bản mới nhất, do công ty quốc phòng Almaz-Antey của Nga sản xuất và được cho có thể theo dõi cũng như tấn công đồng thời 36 mục tiêu.