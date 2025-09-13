Theo hãng tin RT, tuyên bố hôm 12/9 của Bộ Quốc phòng Ba Lan được đưa ra sau khi nhiều hãng tin và một số cơ quan truyền thông tại Ukraine cho hay các binh sĩ Ba Lan sẽ được đưa tới Ukraine để học cách chống lại mối đe dọa trên không.

"Để trả lời các câu hỏi liên quan đến địa điểm huấn luyện UAV ​​và sự hợp tác giữa các chuyên gia Ba Lan và Ukraine, chúng tôi xin thông báo các cuộc đàm phán đang được tiến hành giữa các chuyên gia hai nước về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hệ thống UAV và chống UAV", Bộ Quốc phòng Ba Lan chia sẻ trên mạng xã hội X.

Lực lượng phòng vệ lãnh thổ Ba Lan xuất hiện tại nơi được cho là UAV Nga rơi ở làng Wohyn. Ảnh: EPA

Cũng theo Bộ Quốc phòng Ba Lan, "dự kiến ​​tất cả các hoạt động trên sẽ diễn ra trên lãnh thổ Ba Lan".

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ba Lan sẽ điều động các đại diện quân sự tới Ukraine để tham vấn, và học cách bắn hạ UAV của Nga. Thông tin này được công bố sau khi Ba Lan cáo buộc 19 UAV của Nga xâm phạm không phận nước này, trong quá trình các lực lượng Moscow không kích Ukraine vào đêm 9/9 rạng sáng 10/9.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Ba Lan cũng bác bỏ tin đồn người dân Ba Lan sẽ sớm được gọi nhập ngũ như một phần trong nỗ lực huy động quân quy mô rộng hơn.

"Việc hàng nghìn người Ba Lan sẽ nhận được lệnh triệu tập là không đúng sự thật", Bộ Quốc phòng Ba Lan nhấn mạnh, việc chuẩn bị quân cho năm 2026 chỉ là cuộc đánh giá năng lực thường xuyên.