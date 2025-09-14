Theo báo Pravda, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13/9 đã lên tiếng ủng hộ tuyên bố mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về những biện pháp giúp chấm dứt xung đột.

"Chúng ta đã lắng nghe quan điểm của Mỹ. Tất cả những bên vẫn chọn nguồn cung từ Nga thay vì các đối tác khác cũng nên xem xét kỹ càng. Việc giảm tiêu thụ dầu mỏ Nga chắc chắn sẽ làm suy yếu khả năng chiến đấu của họ", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) và nhóm G7 ngừng do dự trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt Moscow. "Các biện pháp trừng phạt sẽ buộc Nga phải chấp nhận một giải pháp hòa bình", ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump đã đăng tải lên mạng xã hội Truth Social một bài viết có tiêu đề "Bức thư gửi đến các nước NATO và thế giới". Trong đó, ông Trump kêu gọi NATO ngừng mua dầu mỏ Nga, đồng thời tăng thuế quan với Trung Quốc để gây áp lực gián tiếp với Moscow.

"Nếu NATO làm đúng theo kế hoạch này, cuộc xung đột sẽ nhanh chóng kết thúc", ông Trump viết.

Nga cam kết đảm bảo an ninh nếu ông Zelensky tới Moscow

Theo hãng tin TASS, một quan chức Bộ Ngoại giao Nga ngày 13/9 đã lên tiếng về việc Tổng thống Ukraine Zelensky từ chối tới Moscow để đàm phán.

"Việc từ chối cho thấy ông Zelensky chưa sẵn sàng cho một thỏa thuận hòa bình. Ai cũng hiểu là ông ấy sẽ nhận được những biện pháp đảm bảo an ninh cao nhất khi tới Moscow. Một chuyến đi tới Nga không gây ra bất kỳ nguy hiểm nào cho ông Zelensky và ông ấy không có lý do nào để không tin tưởng", Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik phát biểu.

Sau chuyến thăm Trung Quốc vào đầu tháng 9, ông Putin đã kêu gọi ông Zelensky tới Moscow để đàm phán, nhưng Kiev đã từ chối lời đề nghị, cáo buộc đây là động thái "trì hoãn" của Moscow.