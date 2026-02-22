Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn RBC, phát ngôn viên Lực lượng phòng thủ miền nam Ukraine Vladyslav Voloshyn hôm 21/2 tiết lộ các đơn vị của họ ở Zaporizhzhia đã thực hiện nhiều cuộc phản kích “nhằm thu hẹp ‘vùng xám’ (nơi nổ ra giao tranh) và đẩy lui các cuộc tấn công của Nga vào các vị trí của quân Ukraine”.

Các binh sĩ Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

Ông Voloshyn nói: “Từ khi phát động chiến dịch vào cuối tháng trước, các lực lượng Ukraine đã giành lại kiểm soát 300km2 lãnh thổ, trong đó có một số khu định cư nằm dọc ranh giới các vùng Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk. Mặc dù chiến dịch đang trong giai đoạn tích cực, nhưng hiện còn quá sớm để nói về kết quả cuối cùng. Ở các hướng Huliaipole và Oleksandrivka, trung bình xảy ra 50 cuộc giao tranh/ngày”.

Hiện quân Nga vẫn chưa bình luận về tuyên bố của phát ngôn viên Lực lượng phòng thủ miền nam Ukraine.

Bản đồ cập nhật tình hình chiến sự ở mặt trận Huliaipole, Ukraine. Ảnh: Deep State

Nga yêu cầu Hàn Quốc không mua vũ khí cho Kiev

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 21/2 cảnh báo Hàn Quốc không nên tham gia vào sáng kiến Danh mục nhu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), bởi động thái này sẽ gây tổn hại cho quan hệ giữa Moscow và Seoul.

Hãng thông tấn RT dẫn lời bà Zakharova nói: “Việc Hàn Quốc tham gia vào những chuyến vận chuyển vũ khí như vậy dưới bất kỳ hình thức nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, sẽ chỉ làm trì hoãn quá trình giải quyết xung đột. Điều đó chắc chắn sẽ gây ra tổn hại không thể khắc phục đối với quan hệ Nga - Hàn Quốc. Moscow sẽ phải thực hiện các biện pháp trả đũa, gồm cả những biện pháp bất đối xứng”.

Trước đó, vào ngày 20/2, một quan chức ngoại giao Hàn Quốc giấu tên nói với hãng tin Yonhap rằng Seoul đang tiếp tục tham vấn NATO về “nhiều biện pháp hỗ trợ cho Ukraine”.