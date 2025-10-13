Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EFE/EPA

Theo hãng tin RT, phát biểu trước các phóng viên hôm 12/10, ông Trump nhấn mạnh, Ukraine muốn có tên lửa Tomahawk nhưng ông sẽ thảo luận điều này với Tổng thống Nga Putin.

"Tôi có thể nói rằng nếu xung đột không giải quyết được, Mỹ sẽ gửi tên lửa cho Ukraine", người đứng đầu nước Mỹ nói.

Trước đó, ông Trump tuyên bố đã có quyết định về đề nghị gửi tên lửa Tomahawk của Kiev, nhưng không nêu cụ thể như thế nào. Ông Trump tiết lộ trước hết sẽ phải tìm hiểu kế hoạch của Ukraine với tên lửa này vì ông không muốn xung đột Nga - Ukraine leo thang.

Tomahawk là tên lửa hành trình tầm xa, có giá khoảng 1,3 triệu USD mỗi quả và có tầm bắn 2.500 km, chuyên dùng để thực hiện các cuộc tấn công chính xác. Nếu nhận được tên lửa này, Ukraine có thể dùng nó để tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga, gồm cả thủ đô Moscow. Theo một cơ quan nghiên cứu của Mỹ, một số biến thể của Tomahawk đã ngừng sản xuất, có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga rất lo ngại về khả năng Mỹ chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine, đồng thời cảnh báo xung đột đã bước vào giai đoạn căng thẳng khi mọi bên đều leo thang.

Theo ông Peskov, nếu Tomahawk nhắm vào Nga, Moscow sẽ phải xem xét việc một số phiên bản của tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân. "Hãy tưởng tượng việc một tên lửa tầm xa được phóng và đang bay tới. Chúng ta biết nó có thể mang đầu đạn hạt nhân. Liên bang Nga sẽ nghĩ gì, sẽ phản ứng ra sao. Các chuyên gia quân sự ở nước ngoài nên hiểu điều này", ông Peskov cảnh báo.

Đầu tháng này, Tổng thống Putin tuyên bố, Ukraine không thể sử dụng tên lửa Tomahawk mà không có sự tham gia trực tiếp của lính Mỹ. Do đó, việc cung cấp tên lửa như vậy cho Ukraine sẽ kích hoạt một giai đoạn leo thang mới.

Tờ Financial Times của Anh hôm 12/10 dẫn lời các quan chức Mỹ và Ukraine tiết lộ, Washington đã hỗ trợ Kiev thực hiện các vụ tập kích tầm xa vào các cơ sở năng lượng Nga trong nhiều tháng qua.