Theo RT, hãng thông tấn Bloomberg ngày 8/8 đã dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ, tiết lộ rằng Ukraine đã cam kết sẽ không làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu mỏ ở Biển Đen khi thực hiện các chiến dịch tập kích.

"Mỹ và Kazakhstan đều đã phản đối các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của CPC tại cảng Novorossiysk của Nga, nơi dầu được vận chuyển qua đường ống và bơm lên các tàu chở dầu. Máy bay không người lái (UAV) của Ukraine lần đầu tấn công cơ sở này vào tháng 2, với đỉnh điểm là các cuộc tập kích hồi tháng 7 khiến nhiều tàu do các công ty Mỹ thuê phải tạm dừng nhận dầu", nguồn tin của Bloomberg cho biết.

UAV của Ukraine tấn công một tàu của Nga ở Biển Đen. Ảnh: Bloomberg

Theo giới chức Mỹ, thỏa thuận mới yêu cầu Ukraine không được tấn công cơ sở hạ tầng của CPC cũng như các tàu không nằm trong danh sách trừng phạt của Kiev và không vận chuyển hàng hóa của Nga.

Giới quan sát cho biết, CPC chịu trách nhiệm xử lý khoảng 80% lượng dầu xuất khẩu của Kazakhstan, đồng thời là tuyến vận chuyển quan trọng để đưa nguồn năng lượng từ Kazakhstan tới thị trường châu Âu, qua đó giảm bớt nguồn cung từ Nga.

Vào cuối tháng 7, lãnh đạo của tập đoàn năng lượng Chevron của Mỹ đã đề nghị Nhà Trắng có biện pháp bảo vệ hoạt động của họ tại Kazakhstan, sau khi lực lượng Ukraine tấn công 4 tàu chở dầu gần cảng Novorossiysk của Nga trên Biển Đen. Một trong số các tàu này được Chevron thuê để khai thác.

Trong thời gian vừa qua, các đơn vị UAV của Ukraine đã liên tục tấn công tàu thuyền của Nga ở Biển Đen và Biển Azov, nhằm gây sức ép buộc Moscow đàm phán chấm dứt xung đột.