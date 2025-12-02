Trong cuộc phỏng vấn với báo chí hôm nay (2/12), Andrii Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống Thông tin sai lệch thuộc Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine đã bác bỏ những tuyên bố do phía Nga đưa ra về tình hình chiến sự ở thành phố Vovchansk tại vùng tiền tuyến của tỉnh Kharkiv.

Binh sĩ Ukraine tham gia huấn luyện. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

Tờ Pravda dẫn lời ông Kovalenko phát biểu: “Cho đến nay, một phần thành phố Vovchansk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng phòng thủ Ukraine. Ngoài ra, đối phương cũng chưa giành được Kupiansk nhưng đã tuyên bố kiểm soát nơi đó. Các cuộc giao tranh dữ dội đang diễn ra trên thực địa và đối phương cho triển khai lực lượng đáng kể”.

Theo Pravda, những chia sẻ trên của quan chức Ukraine xuất hiện đúng vào lúc Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov tuyên bố, các đơn vị Moscow đã kiểm soát thành phố tiền tuyến Vovchansk ở vùng Kharkiv.

Bản đồ cập nhật tình hình chiến sự ở thành phố Vovchansk của Ukraine. Ảnh: Deep State

Nga gây áp lực tại Kostiantynivka

Trả lời hãng tin TASS hôm nay (2/12), Igor Kimakovsky, cố vấn của người đứng đầu nước cộng hòa Donetsk (DPR) tự xưng cho biết, các lực lượng Ukraine phòng thủ bên trong thành phố Kostiantynivka đang nằm trong “túi hỏa lực” của quân Nga.

“Các đơn vị đối phương tại Kostiantynivka đang nằm trong một túi hỏa lực. Lực lượng của chúng tôi đang gây áp lực cho quân đồn trú ở đó từ các hướng bắc, nam và đông”, ông Kimakovsky nói.

Theo thông tin cập nhật từ các chuyên trang theo dõi tình hình chiến sự Ukraine, quân Nga đang gây áp lực lên lực lượng phòng thủ tại Kostiantynivka từ các hướng Chasiv Yar ở đông bắc, Oleksandro-Shultyne ở phía đông và Yablunivka ở phía nam thành phố.