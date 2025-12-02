Huliaipole. Ảnh: Kyiv Independent

Hãng tin RT dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo tóm tắt về tình hình chiến sự trong chuyến thăm một sở chỉ huy hôm 30/11.

Người đứng đầu nước Nga được báo cáo rằng, chiến dịch nhắm vào Gulyaypole (Ukraine gọi là Huliaipole) ở vùng Zaporizhzhia đã bắt đầu và các cuộc giao tranh đường phố đang diễn ra. Ông Putin đã đưa ra các chỉ thị mới nhằm cung cấp cho quân đội mọi thứ cần thiết cho các hoạt động chiến đấu trong mùa đông sắp tới.

Theo Điện Kremlin, các lực lượng Moscow đã bao vây quân đội Ukraine tại khu vực Krasnoarmeysk-Dimitrov (Ukraine gọi là Pokrovsk-Myrnohrad) và Dimitrov hiện do quân Nga kiểm soát. Kupyansk, một trung tâm hậu cần quan trọng, cũng là một mục tiêu hàng đầu vì thành phố bảo vệ các vị trí của Nga trong khu vực và cho phép quân Nga tiếp tục di chuyển về phía tây. Đầu tháng 11, Tướng Gerasimov tuyên bố, thành phố hiện chịu sự kiểm soát hoàn toàn của lực lượng Nga.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã bác bỏ thông tin Nga đưa ra và khẳng định: " Kupyansk vẫn do lực lượng phòng thủ Ukraine kiểm soát". Cơ quan này này phủ nhận các thất bại ở Volchansk và Pokrovsk.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn phim ghi lại cảnh quân Nga tại Pokrovsk

Nga kiểm soát thêm 505km2 lãnh thổ Ukraine

Tờ Kyiv Independent dẫn tin từ dự án lập bản đồ xung đột nguồn mở DeepState của Ukraine cho biết, quân Nga đã kiểm soát thêm 505km2 lãnh thổ Ukraine trong tháng 11, gần gấp đôi mức tăng được ghi nhận trong tháng 9.

DeepState thống kê, khoảng 40% trong số các bước tiến đó diễn ra ở khu vực xung quanh Huliaipole dù chỉ có 16% các hoạt động tấn công của Nga diễn ra trên tuyến đường giữa Huliaipole và Hornyk.

Tháng trước, nhà báo Francis Farrell đã công bố một bài phân tích về mặt trận này như sau: "Không giống những trận giao tranh ác liệt quanh Pokrovsk, Kostiantynivka hay Kupiansk, nơi Ukraine triển khai một số lữ đoàn và đơn vị máy bay không người lái (UAV) hàng đầu, việc phòng thủ tại những “cánh đồng hoang dã” xa hơn về phía nam này gần như luôn trong tình trạng hỗn loạn. Sự phối hợp lỏng lẻo giữa các đơn vị và việc thường xuyên phải rút lui khỏi các vị trí chiến đấu đã ngăn cản lực lượng Ukraine ổn định tuyến phòng thủ".

DeepState cho biết, quân đội Ukraine đã ổn định mặt trận gần Huliaipole vào ngày 27/11, song tình hình quanh Pokrovsk và Mirnograd vẫn khó khăn vì 32,5% tổng số các cuộc tấn công của Nga trong tháng 11 nhằm vào các khu vực này.

Theo DeepState, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát khoảng 35km2 ở gần và bên trong Pokrovsk, khoảng 21,5km2 xung quanh Mirnograd. Ngoài ra, tổng cộng quân đội Nga đã thực hiện khoảng 5.990 vụ tấn công trong tháng 11, con số cao nhất trong tháng này và chỉ đứng sau tháng 12/2024.