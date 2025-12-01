Binh sĩ Nga. Ảnh: Sputnik

Trang RBC Ukraine dẫn tin từ quân đội nước này cho hay: "Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã giành được khu định cư Stavky và Novoselivka từ tay quân đoàn 3 của các lực lượng vũ trang Ukraine. Thông tin này hoàn toàn sai sự thật".

Theo quân đội Ukraine, Nga đang sử dụng một chiến thuật cũ là cử các nhóm riêng biệt xâm nhập vào những khu vực làng mạc không thuộc quyền kiểm soát của Moscow để quay các video "giả vờ đã thâu tóm kiểm soát và chuyển tổn thất thành thắng lợi".

"Mỗi nhóm quân Nga đều bị các đơn vị Ukraine vô hiệu hóa một cách có hệ thống. Tuy nhiên, các chỉ huy Nga vẫn tiếp tục báo cáo về thành tích bịa đặt để làm hài lòng cấp trên", quân đội Ukraine nhấn mạnh.

Dmytro Rohozuk, Tư lệnh Lữ đoàn Cơ giới số 60 của Ukraine xác nhận tình hình trong khu vực đang được kiểm soát. "Lữ đoàn Cơ giới số 60 cùng với các đơn vị lân cận tiếp tục giữ vững các tuyến phòng thủ tại Donetsk. Không có căn cứ nào để Nga tuyên bố đã giành được các khu định cư Stavky và Novoselivka", ông Rohozuk nói.

Phái viên Mỹ gặp Tổng thống Nga

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay (1/12) cho biết, Tổng thống Putin sẽ gặp ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào chiều 2/12 để thảo luận về các điều khoản của một thỏa thuận hòa bình tiềm năng nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Ông Peskov tiết lộ thêm, trong ngày 1/12, Tổng thống Putin sẽ có một số cuộc họp kín để chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc Nga - Mỹ. Cuộc gặp phái viên Mỹ sẽ diễn ra vào buổi chiều.

Sáng kiến ngăn Ukraine gia nhập NATO

Hãng CNN dẫn một nguồn tin cho hay, trong cuộc gặp cuối tuần qua ở Florida, các phái đoàn Mỹ và Ukraine đã thảo luận về đề xuất cập nhật của chính quyền Trump. Trong đó, Ukraine sẽ vẫn được phép giữ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong hiến pháp của nước này, nhưng Nga và các nước thành viên của khối quân sự do Mỹ đứng đầu có thể đi tới thỏa thuận ngăn chặn Kiev thực sự gia nhập liên minh.

Nguồn tin trên chỉ rõ: "Ukraine sẽ không bị ép buộc phải chính thức từ chối nguyện vọng gia nhập NATO về mặt pháp lý. Tuy nhiên, Mỹ và các quốc gia NATO có thể giải quyết các yêu cầu của Moscow thông qua các thỏa thuận song phương hoặc đa phương mà không cần sự tham gia của Kiev".

Thông tin này được đưa ra sau nhiều tháng Ukraine từ chối đáp ứng các điều kiện của Nga cũng như bác bỏ các yêu cầu về sự trung lập.