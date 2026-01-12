Máy bay chiến đấu của Ukraine. Ảnh: Không quân Ukraine.

Theo đài RT, trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên kênh Russia-1 ngày 11/1, chỉ huy Nga mang mật danh Sever nói với nhà báo Vladimir Solovyov rằng chiếc máy bay do Mỹ cung cấp cho Ukraine là “mục tiêu thú vị nhất” mà đơn vị của ông từng gặp.

Ông Sever cho hay khẩu đội S-300 đã bắn 2 tên lửa vào tiêm kích F-16 của đối phương, trong đó quả đầu tiên làm máy bay bị hư hại, còn quả thứ hai giáng đòn kết liễu. “Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho chiến dịch này. Chúng tôi đã theo dõi và chặn trước. Đối phương khoe rằng những chiếc máy bay này là bất khả xâm phạm. Hóa ra, chúng cũng rơi khỏi bầu trời như những chiếc khác”, ông Sever kể. Vị chỉ huy này không nêu rõ thời điểm diễn ra vụ việc.

Ukraine bắt đầu nhận máy bay F-16 vào tháng 8/2024 và kể từ đó xác nhận mất 4 tiêm kích loại này trong chiến đấu. Theo tạp chí Business Insider, Kiev đã chính thức nhận được 44 chiếc trong số 87 chiếc F-16 do các nước châu Âu hứa cung cấp.

Trước đó, Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ khoảng 1.000 tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) tấn công một chiều của Nga bằng máy bay F-16 do đồng minh viện trợ. Ukraine thống kê, các máy bay F-16 của nước này đã thực hiện khoảng 1.600 nhiệm vụ tấn công mặt đất và vượt qua hàng rào phòng không của Nga để đánh lạc hướng và tạo điều kiện cho các máy bay khác thuộc Không quân Ukraine tập kích các mục tiêu của đối phương.