Trang tin RBC Ukraine dẫn thông cáo hôm nay (13/1) của Lực lượng đặc nhiệm tác chiến Ukraine cho biết, các đơn vị Ukraine triển khai ở tỉnh Kharkiv trong 24 giờ qua đã có 28 cuộc đụng độ với quân Nga “và chặn đứng được nhiều cuộc tấn công”.

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

Đoạn trích thông cáo viết: “Tại hướng Nam Slobozhany, lực lượng phòng thủ đã chặn đứng cuộc tấn công của đối phương ở khu vực Prylipky hướng đến Hrafske. Quân Nga cũng tăng cường hoạt động tác chiến nhằm vào các khu định cư Ternova và Degtyarne, tuy nhiên quân Ukraine đã gây nhiều thiệt hại cho đối phương… Theo hướng Kupyansk, lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lui các cuộc tấn công của Nga gần Borivska Andriivka, Petropavlivka và Kurylivka“.

Hiện phía Nga chưa bình luận về nội dung thông cáo trên.

Ukraine nhận thêm chiến xa từ phương Tây

Tập đoàn quốc phòng Rheinmetall của Đức cho hay lô xe chiến đấu bộ binh Lynx đầu tiên sẽ được chuyển giao cho quân đội Ukraine trong thời gian tới. “Phía Ukraine sẽ nhận được những chiếc chiến xa Lynx KF41 đầu tiên trong đầu năm 2026. Hợp đồng chế tạo những khí tài này đã được ký vào tháng 12/2025. Giá trị của đơn đặt hàng 5 chiếc xe đầu tiên rơi vào khoảng vài chục triệu Euro và được tài trợ bởi chính quyền Đức”.

Theo thông tin do Rheinmetall công bố, xe chiến đấu Lynx KF41 nặng khoảng 50 tấn, có kíp lái 3 người với khoang xe chứa thêm 8 binh sĩ. Xe được trang bị một động cơ với sức kéo 1.140 mã lực, nhờ vậy đạt vận tốc cao nhất là 70 km/h.

Tháp pháo của xe Lynx KF41 được lắp pháo tự động MK30-2/ABM sử dụng cỡ đạn 30mm cùng bệ phóng tên lửa RAMP có thể khai hỏa tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) Spike.