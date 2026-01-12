Quân đoàn số 7 thuộc Lực lượng tấn công đường không của Ukraine hôm 11/1 cho biết các đơn vị do Nga triển khai ở tỉnh đông bắc Sumy “đang cố tạo một đầu cầu” cho các hoạt động tấn công tiếp theo nhằm vào làng Khotin và động thái này khả năng sẽ gây mối đe dọa hướng về thủ phủ Sumy.

Các binh sĩ Ukraine tham gia huấn luyện. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

Tờ Kyiv Independent trích dẫn thông tin từ Quân đoàn số 7 của Ukraine cho hay: “Nhìn chung, đối phương tiến hành nhiều cuộc tấn công theo định kỳ và tăng cường hoạt động của máy bay không người lái (UAV) tại một số khu vực nhất định. Trong các cuộc tấn công bằng bộ binh, quân Nga tránh đối đầu trực diện và thường đánh úp hai bên sườn… Các hoạt động trinh sát và phòng thủ thường xuyên của chúng tôi đã giữ tình hình nằm trong tầm kiểm soát”.

Dựa trên bản đồ do chuyên trang Deep State cung cấp, quân Nga sau khi kiểm soát khu định cư Andriivka ở vùng Sumy đã tổ chức mũi tấn công hướng về làng Khotin. Hiện mũi tấn công của Nga cách làng Khotin chưa đầy 5km.

Ảnh: Deep State

Anh chế tạo tên lửa đạn đạo mới cho Kiev

Theo báo The Guardian, chính phủ Anh thông báo nước này đang phát triển cho Ukraine “một loại tên lửa đạn đạo mới”, có khả năng thực hiện đòn tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga.

“Trong khuôn khổ dự án Nightfall, Anh đã tổ chức cuộc thi phát triển tên lửa đạn đạo đất đối đất với tầm bắn đạt 500km và có thể tác chiến trong môi trường chiến trường tồn tại nhiều mối đe dọa… Với đầu đạn thông thường, nặng 200kg, mức sản xuất 10 hệ thống/tháng cùng giá cao nhất là 800.000 Bảng Anh/quả, Nightfall có thể cung cấp cho quân Ukraine một lựa chọn tấn công tầm xa mạnh mẽ và hiệu quả về chi phí”, nhà chức trách Anh cho hay.

Dự kiến, việc bàn giao và bắn thử nghiệm tên lửa đạn đạo trong dự án Nightfall sẽ được thực hiện trong 12 tháng tới.