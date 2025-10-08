Trong cuộc họp gần đây với giới sĩ quan cấp cao Ukraine về phương hướng phát triển các hệ thống máy bay không người lái (UAV), Tổng Tư lệnh Oleksandr Syrskyi thừa nhận rằng trong điều kiện quân đội Nga đang giành ưu thế đáng kể về mặt nhân lực thì các đơn vị phòng thủ của Kiev “không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu với các kỹ năng tác chiến UAV”.

Ông Oleksandr Syrskyi (giữa). Ảnh: Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine/Mạng xã hội X

“Chúng ta đã đạt được một số kết quả nhất định. Cụ thể, trong tháng 9, các đơn vị UAV của Ukraine đã tấn công hơn 66.500 mục tiêu đối phương, nhiều hơn 10,8% so với dữ liệu hồi tháng 8. Trong đó, hơn 39.200 cuộc tập kích được thực hiện bởi các UAV cảm tử. Đồng thời, hơn 18.150 binh sĩ đối phương đã bị vô hiệu hóa, tăng hơn 23% so với số liệu thống kê của tháng trước đó”, tờ Ukrinform trích đoạn thông cáo được ông Syrskyi viết.

Cho tới nay, quân đội Nga chưa bình luận về số liệu thương vong của binh sĩ nước này được Tổng Tư lệnh Ukraine công bố ở trên.

Moscow nắm lợi thế ở nam Siversk

Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS hôm 7/10, chuyên gia quân sự Andrei Marochko nói, việc quân Nga gần đây kiểm soát được khu định cư Fedorivka gần thành phố tiền tuyến Siversk sẽ tạo cơ hội lớn cho các lực lượng Moscow ở mặt trận này.

“Giờ đây, từ hướng nam, quân Nga có thể tiến thẳng về phía bắc theo hướng thành phố Siversk. Đồng thời, khu định cư Fedorivka sẽ củng cố những thành công về mặt chiến lược của các đơn vị Moscow tại đó”, ông Marochko nhận xét.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Cụm quân phía Nam của nước này khi tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã giành kiểm soát khu định cư Fedorivka nằm tại phía nam mặt trận Siversk.