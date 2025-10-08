Trong một bản báo cáo gần đây, các nhà phân tích làm việc tại Viện ISW có trụ sở ở Washington, Mỹ nhận xét, các lực lượng vũ trang Ukraine ở thời điểm hiện tại đã có thể thực hiện nhiều cuộc tấn công tầm xa bằng máy bay không người lái (UAV) vào nhiều mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên, các UAV tầm xa của Ukraine có tải trọng hạn chế và không phù hợp để thực hiện đòn tập kích nhằm phá hủy những mục tiêu đặc thù. Do vậy, khi nhận được tên lửa hành trình Tomahawk từ Mỹ, quân đội Ukraine “sẽ có thể giải quyết được vấn đề này”.

Tên lửa Tomahawk. Ảnh: Hải quân Mỹ/Army Recognition

Theo ước tính từ các chuyên gia của ISW, phiên bản Tomahawk tầm bắn 2.500km có thể tấn công ít nhất 1.945 mục tiêu quân sự nằm bên trong lãnh thổ Nga. Ngay cả khi Ukraine chỉ nhận được phiên bản có tầm bắn 1.600km, vẫn có đến 1.655 mục tiêu quân sự nằm trong tầm ngắm của Tomahawk.

Các chuyên gia của ISW viết: “Các vụ tấn công bằng những tên lửa mang đầu đạn lớn nhằm vào khu vực hậu phương của Nga có thể cho phép quân Ukraine gây thiệt hại đáng kể hay thậm chí phá hủy các cơ sở quân sự quan trọng. Ví dụ như nhà máy sản xuất UAV Shahed nằm tại Yelabuga ở nước Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga hoặc căn cứ không quân Engels-2 tại tỉnh Saratov của Nga”.

Báo cáo của ISW cũng nhận định, dù các tập đoàn công nghiệp quốc phòng Ukraine gần đây đã bắt đầu sản xuất loại tên lửa hành trình nội địa FP-5 Flamingo mang đầu đạn 1.150kg và tầm bắn đạt 3.000km, nhưng loại khí tài này ở thời điểm hiện tại “chưa hoàn tất quá trình thử nghiệm, đồng thời phía Ukraine cũng cần thời gian để đưa tên lửa trên vào sản xuất hàng loạt”.

Tên lửa Tomahawk tấn công mục tiêu giả định trên biển. Ảnh: CNN

Cuối tháng trước, truyền thông phương Tây đưa tin, trong một cuộc hội đàm kín với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị Washington gửi tên lửa hành trình cho Kiev. Đến ngày 28/9, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận thông tin trên, đồng thời nhấn mạnh ông Trump sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề cung cấp Tomahawk cho Ukraine hay không.

Trong một số tuyên bố gần đây, giới chức Nga khẳng định Moscow không e ngại việc Kiev sở hữu Tomahawk. “Điện Kremlin từng nói rõ ràng rằng, ngay cả khi tên lửa Tomahawk có mặt ở Ukraine, tình hình chiến sự sẽ chẳng có gì thay đổi”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu hôm 30/9.