Nga phóng tên lửa. Ảnh: TASS

Báo Kyiv Independent đưa tin, từ 18h ngày 6/12 tới sáng nay (7/12), các đơn vị kỹ thuật của Ukraine đã phát hiện và theo dõi 246 mục tiêu trên không. Trong số này có 246 UAV Shahed và Gerbera cùng nhiều loại khác được phóng đi từ các vùng Kursk, Oryol, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk và Crưm. Ngoài UAV, Nga cũng bắn 3 tên lửa siêu thanh Kinzhal và 2 tên lửa đạn đạo Iskander-M vào Ukraine.

Các quan chức Ukraine cho hay, mục tiêu chính của quân Nga là thành phố Kremenchuk ở vùng Poltava. Thành phố thủ phủ tỉnh Chernihiv và thủ đô Kiev cũng bị nhắm bắn.

Theo các nhóm giám sát, nhiều tiếng nổ lớn vang lên ở Kremenchuk lúc 1h30 giờ địa phương sáng 7/12 khi Không quân Ukraine cảnh báo sự xuất hiện của tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và hàng chục UAV. Ông Vitaliy Maletsky, Thị trưởng Kremenchuk cho hay, một số khu vực trong thành phố đã xảy ra tình trạng mất điện, nước và hệ thống sưởi ấm.

Kremenchuk nằm bên bờ sông Dnipro thuộc tỉnh Poltava và là nơi sinh sống của 215.000 người trước xung đột. Thành phố này cách thủ đô Kiev khoảng 250km về phía đông nam.

Trong cuộc tấn công mới của Nga, các UAV cũng nhắm vào các doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng quan trọng và cơ sở năng lượng ở tỉnh Chernihiv. Theo Thống đốc Chernihiv Viacheslav Chaust, một số khu dân cư đã bị mất điện nhưng điện đã được khôi phục vào sáng nay. Quan chức này nói, UAV Geran của Nga đã làm một nam giới 50 tuổi tử vong và khiến một cảnh sát ở Novhorod-Siverskyi bị thương. Một đồn cảnh sát và trường đại học y cùng nhiều ngôi nhà ở vùng này bị hư hại.

Nhiều vụ nổ xảy ra ở thành phố Fastiv của tỉnh Kiev vào đêm 6/12 song chưa có báo cáo thương vong hay hư hại.