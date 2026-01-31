Tờ Kyiv Independent dẫn thông cáo của SBU viết, các nhân viên an ninh Ukraine hôm 30/1 đã bắt giữ 3 đối tượng tình nghi là thành viên của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đang “chuẩn bị đánh bom nhằm vào phương tiện và nơi ở của gia đình các quân nhân Ukraine”.

Các nhân viên an ninh Ukraine bắt giữ 3 nghi phạm. Ảnh: SBU/Telegram

Một đoạn trong thông cáo viết: “Các nghi phạm đã theo dõi nơi ở và chỗ đậu xe của nhiều quân nhân Ukraine trong một thời gian dài. Sau đó, những người này nhận từ FSB tọa độ của một chiếc hòm có chứa 2 quả bom tự chế… Tuy nhiên, lực lượng an ninh Ukraine đã nhanh chân hơn và bắt giữ các đối tượng khi những người này đang đi đến nơi ở của binh sĩ Ukraine”.

Dự kiến, 3 nghi phạm sẽ không được nhận quyền bảo lãnh tại ngoại và có khả năng đối mặt án chung thân nếu bị kết tội. Hiện phía Nga chưa phản hồi về cáo buộc trên.

Ukraine chặn bước tiến của Nga tại Kupiansk

Tiểu đoàn trinh sát biệt lập số 151 Ukraine đêm 30/1 cho hay, các binh sĩ đơn vị này mới đây đã đẩy lui 1 cuộc tấn công do quân Nga phát động theo hướng Kupiansk-Vuzlovyi.

Hãng thông tấn RBC Ukraine dẫn thông cáo của Tiểu đoàn 151 viết: “Trong khi quân Nga cố đột phá tuyến phòng thủ gần Kupiansk-Vuzlovyi, các quân nhân của chúng tôi đã đẩy lui cuộc tấn công theo cách có tổ chức. Sau khi giao tranh kết thúc, chúng tôi đã bắt giữ một số binh sĩ đối phương, sơ tán 1 dân thường và thu thập được các thông tin tình báo có giá trị”.

Theo bản đồ chiến sự ở Kupiansk do trang Deep State cập nhật cùng ngày, quân Nga vẫn kiểm soát một số nơi tại khu trung tâm thị trấn này.