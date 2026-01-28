Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 28/1 cho biết lực lượng đặc nhiệm Alpha của SBU đã “chứng minh được hiệu quả của chiến thuật tập kích tầm xa khi tấn công 5 sân bay quân sự trong lãnh thổ Nga".

FPV cảm tử của Ukraine tấn công một máy bay chiến đấu của Nga. Ảnh: SBU

Hãng tin RBC trích dẫn tuyên bố của SBU cho hay: “Những sân bay trên được sử dụng làm căn cứ cho các chiến đấu cơ thực hiện đòn tấn công vào nhiều thành phố Ukraine bằng bom dẫn đường và tên lửa. Có 15 máy bay đã bị phá hủy hoặc hư hại, trong đó có 11 chiến đấu cơ và cường kích Su-30SM, Su-34, Su-27, Su-24, MiG-31; 3 trực thăng Mi-28, Mi-26, Mi-8 cùng 1 máy bay vận tải An-26… Ước tính, giá trị của số khí tài bị phá hủy và hư hại đã vượt quá 1 tỷ USD”.

Đoạn video do SBU công bố sau đó cho thấy các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) cảm tử của Ukraine đang bay áp sát trước khi lao vào các khí tài Nga.

Video: SBU

Moscow tố Kiev ngăn cản hòa bình

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Sputnik ngày 28/1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc phía Ukraine đã tìm cách ngăn cản các cuộc đàm phán hòa bình.

Bà Zakharova nhấn mạnh: “Chính quyền Kiev có phản ứng gì trước các cuộc tiếp xúc? Những cuộc tấn công, nếu không nói là hành động quân sự không cần thiết và không theo logic trên tiền tuyến. Những cuộc tập kích đó nhắm chính xác vào dân thường và nhiều cơ sở xã hội. Đó không chỉ là đòn tấn công thông thường ... mà là sự phá vỡ, một nỗ lực nhằm làm gián đoạn mọi cuộc đàm phán và động thái hướng đến hòa bình”.

Cho đến nay, Kiev vẫn chưa lên tiếng về lời cáo buộc của phát ngôn viên Nga.