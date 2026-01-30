Theo hãng tin TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30/1 đã lên tiếng làm rõ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Trump rằng "Nga đồng ý dừng tấn công các mục tiêu Ukraine trong 1 tuần".

"Đúng là chúng tôi đã nhận được đề xuất của Tổng thống Trump. Nhưng ông ấy chỉ đề nghị Tổng thống Putin không tấn công Kiev cho đến ngày 1/2 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán", ông Peskov cho biết.

Khi được yêu cầu nêu chi tiết hơn về việc Nga có phản hồi ra sao với đề nghị của nhà lãnh đạo Mỹ, ông Peskov đáp: "Hiện tôi không có gì để bổ sung thêm".

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Trong bình luận của mình, phát ngôn viên Điện Kremlin cũng phản bác việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ chối rút quân khỏi vùng Donbass và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

"Đối với Donbass, những diễn biến trên tiền tuyến đã tự nói lên tất cả và hầu như không cần bổ sung gì thêm. Chúng tôi đang tiến hành hàng loạt chiến dịch tiến công hiệu quả, lần lượt kiểm soát các khu vực từng bị đối phương nắm giữ", ông Peskov nói.

Cách đây 1 ngày, Tổng thống Trump đã nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng "Tổng thống Putin đồng ý không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Kiev cũng như các thành phố và thị trấn khác của Ukraine trong vòng 1 tuần".

Lần gần nhất Nga tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào thủ đô Ukraine là vào đêm 24/1, khiến khoảng 80% khu vực Kiev bị mất điện trong bối cảnh nhiệt độ mùa đông xuống rất thấp.