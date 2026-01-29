Tờ Kyiv Independent dẫn lời ông Ushakov hôm 28/1 cho biết: “Nga chưa bao giờ và không từ chối kiểu tiếp xúc như vậy. Moscow đã chuẩn bị sẵn sàng để đảm bảo an ninh và điều kiện làm việc cho Tổng thống Ukraine Zelensky nếu ông ấy đến Nga”.

Quan chức Nga Yuri Ushakov. Ảnh: TASS

Ông Ushakov có phát biểu trên sau khi Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha mới đây khẳng định ông Zelensky muốn gặp ông Putin để giải quyết 2 vấn đề chính trong tiến trình hòa bình về lãnh thổ và tương lai của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Theo báo Kyiv Independent, lần gần đây nhất Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraine gặp mặt trực tiếp là tại hội nghị diễn ra tại Paris, Pháp vào tháng 12/2019. Sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, hai nhà lãnh đạo không còn tham gia bất kỳ cuộc đối thoại trực tiếp nào.

Ngoại trưởng Mỹ hé lộ chi tiết về cuộc đối thoại ở UAE

Trả lời phỏng vấn báo Guardian ngày 28/1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã hé lộ một số chi tiết về các đảm bảo an ninh được thảo luận trong cuộc gặp 3 bên ở thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) hồi tuần trước.

“Các đảm bảo an ninh dự kiến bao gồm việc triển khai một lượng nhỏ binh sĩ châu Âu cùng với sự hỗ trợ của Mỹ. Tôi không phủ nhận thực tế rằng một số quốc gia châu Âu sẵn sàng triển khai quân đội ở Ukraine hậu xung đột. Điều tôi muốn nhấn mạnh là việc đó sẽ vô nghĩa nếu không có bảo đảm của Mỹ”, ông Rubio nói.

Dự kiến, cuộc gặp 3 bên tiếp theo giữa các phái đoàn Mỹ, Nga và Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 1/2 tới ở UAE.