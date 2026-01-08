Theo đài RT, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov ngày 7/1 đã chỉ trích việc Ukraine kêu gọi Mỹ bắt giữ ông, cáo buộc Kiev đang tìm cách cản trở tới tiến trình đàm phán hòa bình thay vì thúc đẩy.

"Tổng thống Zelensky có thể mạnh mẽ lên và hãy tự hành động thay vì muốn Mỹ ra tay. Tại sao ông ấy lại muốn đứng từ xa để theo dõi?", ông Kadyrov cho biết.

Ông Kadyrov là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine và đã điều động nhiều binh sĩ hỗ trợ Moscow, thậm chí nhiều lần tới thị sát ở tiền tuyến. Ông Kadyrov cũng là nhân vật bị đưa vào hàng loạt danh sách trừng phạt của phương Tây trong những năm qua.

Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov. Ảnh: TASS

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Mỹ bắt giữ ông Ramzan Kadyrov thông qua một chiến dịch tương tự những gì đã xảy ra ở Venezuela.

"Chiến dịch bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Maduro cho thấy Mỹ có thể gây ảnh hưởng đến Nga nếu thực sự muốn. Cả thế giới đã được chứng kiến, họ đã làm điều đó rất nhanh. Vì vậy, hãy tiến hành một chiến dịch chống lại ông Kadyrov, điều này có thể khiến Tổng thống Nga Putin phải suy nghĩ lại và đẩy nhanh tiến trình đàm phán hòa bình", ông Zelensky bày tỏ.

Cộng hòa Chechnya là khu vực thuộc Nga, gồm phần lớn người Hồi giáo nhưng đã được Moscow trao cho nhiều quyền tự trị.