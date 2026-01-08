Phát biểu tại một sự kiện được tổ chức hôm 7/1 ở Cộng hòa Síp, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định Liên minh châu Âu (EU) nên nắm một vai trò quan trọng trong tiến trình hòa bình nhằm giải quyết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 7/1 ở Cộng hòa Síp. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Tờ Kyiv Independent dẫn lời ông Zelensky nói: “Khi Cộng hòa Síp bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng EU, chúng ta cần lưu ý các cuộc đàm phán đã đạt được một cột mốc mới cùng với các đối tác châu Âu của Ukraine, tất nhiên có Mỹ và tất cả quốc gia thành viên của ‘Liên minh Thiện chí’. Chúng tôi thật sự tin rằng cuộc xung đột Nga – Ukraine có thể kết thúc trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng EU của Cộng hòa Síp”.

Được biết, nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng EU của Cộng hòa Síp sẽ kéo dài đến hết tháng 6/2026.

Tổng thống Ukraine Zelensky có những phát biểu trên giữa lúc ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump và cũng là thành viên phái đoàn Mỹ tham gia đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, gần đây tiết lộ Washington và Kiev đã giải quyết phần lớn các vấn đề liên quan đến đảm bảo an ninh như một phần của dự thảo hòa bình.

Theo ông Kushner, các đảm bảo an ninh của Mỹ dành cho Ukraine đã được soạn thảo trong một tháng qua thông qua nhiều cuộc tham vấn giữa Washington với các phái đoàn của Kiev và châu Âu.