Trong một báo cáo mới, các chuyên gia phân tích dữ liệu quân sự làm việc tại chuyên trang theo dõi tình hình xung đột Deep State của Ukraine cho hay, các cụm quân của Nga trong tháng 9 chỉ kiểm soát thêm khoảng 259km2 diện tích lãnh thổ nước này, tương đương 44% so với số km2 họ từng giành được trong tháng 8. “Về tổng thể, đối phương trong tháng trước giành thêm 0,04% lãnh thổ Ukraine, nâng số diện tích lãnh thổ của Ukraine nằm dưới sự kiểm soát của Nga lên 19,04%”, trích báo cáo của Deep State.

Các binh sĩ Nga. Ảnh: TASS

Các nhà phân tích Ukraine cũng cập nhật thêm dữ liệu xoay quanh tình hình ở thành phố Pokrovsk thuộc tỉnh miền đông Donetsk, một trong những điểm nóng nhất ở tiền tuyến.

Báo Pravda dẫn lời các chuyên gia Ukraine đánh giá: “Các đơn vị Ukraine ở hướng Pokrovsk vẫn tác chiến hiệu quả. Binh lính đối phương đã tiếp cận thành phố từ hướng nam và việc chiến đấu trong các khu vực rừng rậm so với môi trường thành thị đòi hỏi sự phức tạp ở những mức độ khác nhau”.

Quân Nga mở rộng kiểm soát ở Kupiansk

Trả lời phỏng vấn truyền thông hôm 1/10, Igor Kimakovsky, cố vấn cho lãnh đạo nước cộng hòa Donetsk tự xưng cho biết, các lực lượng Moscow đã mở rộng vùng kiểm soát bên trong thành phố Kupiansk.

Hãng tin TASS dẫn lời ông Kimakovsky nói: “Các đơn vị thuộc Cụm quân phía Tây của Nga đã đẩy lui binh sĩ đối phương khỏi nhiều khu dân cư bên trong Kupiansk, qua đó mở rộng thêm khu vực Moscow kiểm soát trong thành phố. Cũng tại Kupiansk, quân phòng thủ Ukraine trước đó đã suy yếu vì nhiều cuộc không kích của Nga”.

Theo bản đồ cập nhật tình hình xung đột do trang Deep State công bố hôm 2/10, vùng xám, tức khu vực nổ ra giao tranh giữa quân Nga với các đơn vị phòng thủ Ukraine, đã lan tới trung tâm thành phố Kupiansk.